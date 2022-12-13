600 TL çocuk parası için ödeme şartları belli oldu! e-Devlet'ten başvuran parasını PTT'den çekiyor!

e-Devlet'ten başvuran parasını PTT'den çekiyor! 600 TL çocuk parası için ödeme şartları belli oldu! Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine yapılan bu ödeme kapsamında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılıyor. Başvuru önceliği ise anneye veriliyor. Yapmanız gereken tek doğum yardımı başvuru dilekçesini doldurarak teslim etmek olacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen doğum yardımı başvuruları son sürat devam ediyor. 300-400-600 TL ödemeler için başvuru şartları belli oldu. Tek seferlik sağlanan destek aracılığıyla hesaplara birinci çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor. Başvuru için dilekçeyi doldurup teslim etmeniz yeterli oluyor. İşte ödemeye dair bilgiler

300 TL'DEN 600 TL'YE KADAR ÖDENİYOR

Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine yapılan bu ödeme kapsamında ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılıyor.

DİLEKÇEYİ TESLİM ETMEK YETERLİ

Başvuru önceliği ise annenindir. Yapmanız gereken tek Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurmanızdır.

EKSİKSİZ DOLDURUN!

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen bu yardımda aranan tek şart başvuru formunu eksiksiz doldurmak olacaktır.

Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması durumunda babalar da başvuru yapabilir.

haber24.com özel haber