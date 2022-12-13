1993-2018 arası SGK tarihlerine göre emekli olacağınız yaşınıza hemen bakın! İşte o tablo

SGK 1993-2018 arası tarihlerine göre emekli olacağınız yaşınıza hemen bakın! İşte o tablo... Emeklilik insanların çalışma hayatı boyunca dört gözle bekledikleri bir haktır. Bu hakkı elde edenlerin artık yaşamlarında dinlenme vaktinin geldiği ve kendilerine vakit ayıracakları zaman dilimidir. Emekli olmak için gerekli şartların sağlanması ile birlikte bu konuda işlemlere başlayıp maaş alabilirsiniz.

1993 Yılında Sigortası Başlayan Kişinin Emekliliği Kaç Yaşında Olur?

Emekli olma hayali kuranlar emekliliklerinin başlangıç tarihini belirlediklerinde kaç yaşında emekli olacaklarını bulabilirler. 1993 yılında sigortası başlayanların emekliliği şu şekilde hesaplanabilir.

1993 yılından önce sigortası başlayanlar 49 yaş 5600 prim günü, 1993 yılı sonrası 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabi olarak emekli olabilirler. Prim gününüz az ise ve 3600 Prim günüyle yaşlılık aylığı almak isterseniz 58 yaş şartını tamamlamanız gerekmektedir.

Emeklilik konusunda yeni kanun maddeleri hazırlanmaya başladı. Yapılan görüşmelerle ilgili olarak gelen haberlerle ilgili ilk dikkat çeken nokta şart şartının yeniden getiriliyor olmasıdır.

Bu yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş olarak belirlendi. Bu yaş sınırı Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayan Bağ- Kurlular 5.400 prim günüyle kadınlar 60, erkekler de 62 yaşında emeklilik hakkı kazanmaları anlamına gelmektedir.

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