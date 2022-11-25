PTT 23 bin TL Ödeme! 18 Yaş Şartı İle Vatandaşlara Ödeme Verecek...

PTT üzerinden sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda 23.000 TL için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT ile birlikte Aktif Bank arasında başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. PTT resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda özellikle Kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri ile birlikte kredileri hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek 5 dakika içerisinde sonuç alınabileceği haberi verildi.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yapabiliyoruz ve kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak katılacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri krediler ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç verilerek de ihtiyaç kredisi alınmaktadır.

Sms ile başvuru gerçekleştirecek olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazmaları durumunda bu mesajı 30 50 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar ve ne kadar onay aldıklarını hemen görebileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar onay almaları durumunda en yakın PTT şubesine giderek ihtiyaç kredisi alabilir.

Emekli olan kişiler ise emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi alabilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabilecekler. Emekli maaşınızı eğer PTT şubelerine taşımak istiyorsanız maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar PTT şubeleri üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanabilecekler. PTT üzerinden yapılan Bu kampanyada özellikle emekli olan kişilerin 80.000 TL kredi ödemeleri alındıkları durumlarda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatabilecekleri bir kampanyaya da katılarak boş kapatma kredisi alabilirler.