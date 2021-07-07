Gece Yayınlandı! Bankalar Atağa Geçti, Son Dakika 10.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Düşük Faizle Verileceği Açıklandı

Son dakika kredi kampanyası vatandaşlara umut oldu. Bankalardan kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredi alacaklar. 10.000 TL'ye kadar kredi verilecek ve en fazla 24 ay vade yapılacak. Hem kısa vadade ödeyeceğiniz bu kredileri, bankalar yeni kampanya olarak, internet sitelerinde duyurdu. İhtiyaç kredileri bankaların kendi politikaları ile birlikte belirli limitlerde verilen bir kredi türüdür. Sizde eğer ihtiyaç kredisi kullanacaksanız, kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda aynı gün içinde 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Bu krediyi aldığınızda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Ama bazı müşterilerimiz 36 ay ödemek yerine 24 ay vadeli kredi seçeneklerini tercih etmek istemektedirler. Sizlerde eğer bu krediye başvuru yapacaksanız 10.000 TL 24 ay veren bankalardan size uygun olanı seçip kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Bazı bankalarda 100 puan aşağı, yukarı da bu puan uygulanmaktadır. Yalnız sıkıntısız kredi almak istiyorsanız banka sicilinizin düzgün olması gerekmektedir.

Akbank 10.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Başladı

Akbank üzerinden kredi kullanacaksanız, bu bankanın müşterisi olmanız durumunda hiçbir şekilde bankaya gitmenize gerek yoktur. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 10.000 TL 24 ay vadeli kredilerde anında online kredi kullanabilirler. Bunun için bankanın internet bankacılığı şifresini almanız ve Akbank Direkt uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra sisteme girerek direkt kredi başvurusu yapıp, onay alırsanız banka bu onaylanan limiti hemen hesabınıza atacaktır. 10.000 TL 24 ay vadeli kredilerde kredi notunuza göre faiz oranı uygulanacaktır.

ING 10.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Rekor Kırdı

ING Bank üzerinden de 10.000 TL 24 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu için ing.com.tr adresine gidebilirsiniz. Buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra anında kredi sonucunuz size bildirilecektir. Kredi aldığınızda banka sizin kredi notunuza göre faiz uygulayacaktır. Uygun faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız kredi skorunuzun 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka ayrıca banka şubelerinden de kredi başvurusu yaptırmaktadır. Kimliğinizle en yakın ing bank şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.

Odeabank 10.000 TL 24 Ay Vadeli Kredi Başvurusu Yapılıyor

Odeabank üzerinden de 10.000 TL 24 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler cep telefonundan SMS atarak ne kadar kredi alacaklarını öğrenebilirler. Bunun için Nakit TC KİMLİK yazarak 8444’e mesaj atmanız gerekiyor. Sonuç sizlere 10 dakika içinde gelecektir. Kredi onayı aldığınızda bu krediyi en yakın Odeabank şubesinden kullanabilirsiniz. Odeabank 10.000 TL kredi aldığınızda banka sizlere uygun faizlerle işlem yapacaktır.

Sizlere bu yazımızda 10.000 TL 24 ay vadeli kredi veren bankalardan bazılarını verdik. Sizde bu bankalardan kredi başvurusu yapacağınız gibi ayrıca maaş aldığınız, kredi kartı kullandığınız, bir hesabınızın olan bankalardan da 10 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer SMS ile sonuç alamadıysanız, size en yakın ODEABANK şubesine giderek buradan kredi başvurunuzu şahsen gerçekleştirebilirsiniz.