6 bin, 8 bin ve 10 bin TL ödeme! Emekli ve çalışan kişilere "TC KİMLİK" numarasına göre ödenecek

Emekli ve çalışan kişilere kimlik numaraları üzerinden ödenecek olan yeni kredi tutarı belli oldu. En düşük limitler ile birlikte sizlere kredi ödemesi yapacak olan, hem kamu bankaları, hemde özel bankaların kampanyalarını duyurdu. 10000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ne kadar kredi onayı aldıklarına göre, bilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 36 ay vadeli krediler sizlerin kredi puanına göre belirlenecek ve onaylanacaktır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanabilir veya Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilmektedir. 6000 TL ile 10000 TL arasındaki ödemelerde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanına bakılarak onay verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, şubeler üzerinden ve internet üzerinden onay alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyası olarak sizlere verilecek olan düşük limitli kredilerde gelir belgesi istenmeden işlem yapılıyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.