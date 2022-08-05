6 Ağustos 2022 Günlük Burç Yorumları! Küslükler Bitiyor, Tapu İşlerine Dikkat

Koç burçlarını 6 Ağustos 2022 tarihinde bazı iş anlaşmaları beklemektedir. Çeşitli anlaşmalara imza atmak için gökyüzü koç burçlarını desteklemektedir. Bunun yanı sıra yöneticilerden de destek görülebilir ve aile büyüklerine ihtiyaç duyulabilir. Gün boyunca sağlık problemleri de koçlar için gündemde yer alabilir.

Boğa burçları için gün içerisinde çeşitli küslükler ve bir süredir dargınlık yaşanılan kişiler ile bu durum düzeltilebilir. Eşlerinden ve aile büyüklerinden destek görmesi mümkün olan boğa burçları hedeflerine odaklanacaktır.

İkizler burcu için aile ve iş hayatındaki belirsizlikler ortadan kalkacak ve dengeli bir şekilde hayata devam edilecek. Bugün hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına gökyüzü ikizler burcunu destekleyecektir. Gizli düşmanlar günlük hayatta ikizler burcunun arkasından konuşabilir ve bu durum onların kulağına gidebilir. Bu durumda önemli olan onları sıkıntıya koşan insanlara karşı sakinliklerini korumak ve olayları zamana yaymak olacaktır. Erdemli olmak ve dürüst olmak için çaba gösteren ikizler burçları ödül almaya yakındır.

Yengeç burçları arasında kalbi boş olanlar eski eşlerinden ya da eski ilişkilerinden haberler alabilir ve bilmedikleri bilgiler ile karşı karşıya kalabilir. Yengeç burçları hayatlarında hedeflerine bakmaları gereken bir dönem geçirmektedir.

Aslan burçları uzun süredir hissettikleri huzursuz enerjiden kurtulacak ve yeni bir döneme giriş yapacak Evlerini sirkeli suyla temizlemek ve bazı dualar okumak onlar için faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra bebek beklemekte olan aslan burçları için kısa süre içerisinde güzel bir haber de gelebilir.

Başak burçları gün içerisinde kendilerini ve sevdikleri kişileri düşünürken bir farkındalık yaşayabilir. Sevdikleri kişiler ile geçmişte yaşanan problemler çözme kavuşabilir ve bu şekilde hayaller de hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Kendilerini fazla yormamaları gereken başak burçları iş temposunda da artış yaşayacaktır.

Terazi burçları gün içerisinde idrar yollarında ve bağırsaklarında bazı sağlık problemleri ile baş etme durumunda kalabilir. İlişki yaşadıkları kişiler ile problemler yaşayabilecek olan Terazi burçları küçük sorunları büyütmemeli ve bu sorunlara çözüm bulmak için çabalamalıdır. Duygularını da önemsemeleri gereken terazi burçları genel anlamda pek çok duruma çözüm getirecektir.

Akrep burçları iletişim kurdukları kadınlar hakkında bir farkındalık yaşayabilir ve onların farklı bir yüzünü hissedebilir. Yeni iş teklifleri alabilecek olan akrep burçlarının öncelikle sağlıklarına dikkat etmesi gerekmektedir. Yeni teklifleri değerlendirmeleri için beklemeleri gereken Akrep burçları hareketli bir gün geçirecektir

Yay burçları spiritüel anlamda etkin bir gün geçirecek ve rüyalarında da aktifleşerek dikkatleri üzerine çekecek. Yeni bir ev almak için uygun bir günde olan yay burçları bu konuları gözden geçirebilir.

Kova burçları mucize dolu bir şekilde hayatlarına devam edecek ve kendilerine fırsat elde etmek için çalışacak. Yeni günde geleceğe dair hayaller kurmak ve onlar gerçekleştirmek için çaba gösterecek olan kova burçları fırsatları ve şansları da beraberinde getirecektir. Kova burçları için tavsiye edilen durum 6 Ağustos 2022 tarihinde mucizelere kalplerine açmak olacaktır.

Balık burçları arasında gündemde gayrimenkul sahibi olmak isteyen kişiler güzel bir ev ile karşı karşıya kalabilir ve o eve sahip olmak isteyebilir. Diğer taraftan balık uçları ev alım işlemleri sırasında tapuda yapılanlar konusunda çok dikkatli olmalıdır. Bir süredir yaşanan problemlere çözüm bulabilecek olan balık burçları yeni günde sevdikleri ile birlikte zaman geçirebilir.