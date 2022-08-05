Bankalara borcu olanlara duyuru! Borç kapatma ve temizleme kredisi sadece o kişilere ödeniyor: Bugün resmen başladı

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, arayışlarına devam etmektedir. Borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere bazı bankalar kampanya duyurularını yapmaya başladı. Özellikle kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini bir arada alabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, bu kredileri kullanmaları durumunda güncel olan banka borçlarını kapatabilmektir. Almak istediğiniz tutara göre, sizlere işlem yapacak olan bankalar, tutara göre de vade sayısını sizlere belirlemektedir.

50000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

50000 TL ile 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli kredi kullanabilir.

100 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, borç kapatma kredisiyle birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, sadece 12 ay vadeli kredi kullanabilir.

Bu şartlar dahilinde sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan borç kapatma kredilerine katılabilirsiniz. Kredi kampanyası sadece bireysel müşteriler için verilmekte ve özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapılmaktadır.

Borç kapatma kredisi

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yaparak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların hızlı bir şekilde sonuç verecek olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi kullandırıyor. Diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız bu bankaların şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapmanız istenmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra kredi değerlendirilmesi, Genel Müdürlük tarafından yapılacak ve sizlere 1 ve 4 işgünü arasında kredi sonucu söylenecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler banka şubelerine tekrardan giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilir ve diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatabilirler.