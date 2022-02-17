6. AB-AÜ Zirvesi'nde Neler Beklenmeli?

Altıncı Avrupa Birliği-Afrika Birliği zirvesi, Avrupa ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve stratejik ortaklığı güçlendirmek ve yeniden kalibre etmek amacıyla Perşembe günü Brüksel'de başlıyor. Covid-19 salgınının yönetimi ve Afrika'nın bazı bölgelerinde son zamanlarda yaşanan darbe dalgasıyla ilgili gerginliklerin ortasında geliyor.

İki gün süren konferansın, sömürge sonrası ilişkileri sıklıkla karakterize eden bağışçı-alıcı dinamiğinden gelişmesi ve bunun yerine iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel zorluklara birlikte çözümler sunması bekleniyor.

AÜ'nün çatışma önleme ve erken uyarı bölümü başkanı Fred Ngoga Gateretse, "Afrika'dan ne istiyorsanız, Afrika'nın da sizden istemesini beklemelisiniz." diyerek, 55 üyeli bloğu zirve öncesinde yönlendiren karşılıklılık tutumunu özetledi.

Eşit olarak ortaklık oluşturma

Salı günü düzenlenen çevrimiçi bir konferansta konuşan Ngoga Gateretse, Afrika ülkelerinin daha önce AB'nin önerilerine boyun ederek sonuçlanan sömürgeci bir zihniyeti geride atlatan daha iddialı olduklarını söyledi.

Afrika-AB Ortaklığı 2000 yılında Kahire'de resmen kuruldu ve geleneksel olarak her üç yılda bir düzenleniyor. 2017 yılında Abidjan'ı takip etmesi planlanan altıncı baskı, salgın nedeniyle bir yıl ertelendi.

Ngoga Gateretse, AÜ için uzun zamandır beklenen zirvenin "dünyanın en fakir zenginlerinden biri" konumunu değiştirmek ve "kendi kaynaklarımızdan yararlanma yeteneğimizi en üst düzeye çıkaran" eşit bir ortaklık kurmak için bir fırsat olacağını söyledi.

Bu yılki zirvenin ortak bir belge üzerinde uzun müzakerelerden uzak durmasını bekleniyor. Bunun yerine, çabalar temel ortak değerleri özetleyen kısa ve öz bir ortak bildiri üretmeye ve Afrika-Avrupa Yatırım Paketi kapsamında iddialı bir dizi anlaşma başlatmaya yönelik olacak.

Ayrıca, altıncı baskının formatı daha katılımcı bir sürüme doğru ilerleyecek ve bireysel açıklamalardan uzaklaşacaktır. 27 AB ve 55 AÜ devlet başkanı ve heyetleri, somut ve teslim edilebilir girişimleri ete kemiğe büründürmek için yuvarlak masa toplantılarına katılacaklar.

Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma (DEVCO) genel müdürü Koen Doens Salı günü verdiği brifingde, "Arada yeterince şey olmadan bir zirveden diğerine atlama eğilimi vardı ve bu sefer farklı olması gerektiği konusunda gerçek bir farkındalık var." dedi.

"Amaç, gündemi canlı tutabilecek bir takip mekanizması kurmak ve böylece bir sonraki zirveye kadar bunu unutmamaktır." diye de ekledi. Bu takip mekanizmasının nasıl bir şekil alacağı tartışılmaya devam ediyor.

Yeni bir dönem

Daha büyük yatırımlar için baskı, dünya özellikle Afrika kıtasını sert bir şekilde vuran COVID salgınından çıkarken geliyor. Dünya Bankası rakamları, Sahra altı Afrika'daki düşük ve orta gelirli ülkelerdeki borç seviyelerinin 2020'de 702 milyar dolara ulaştığını ve bunun son on yılın en yüksek rakamı olduğunu gösteriyor.

Kıtanın ekonomisini canlandırma ihtiyacı olduğu için, Avrupa yatırımları için verimli bir zemin sağlıyor. AB, Global Gateway olarak adlandırılan büyük bağlantı stratejisini yurtiçinde ve yurtdışında iklim değişikliğiyle mücadele için 1 trilyon dolarlık Avrupa Yeşil Anlaşma girişimiyle birleştirerek rakiplerini geride bırakmayı hedefleyecek.

Bu hafta AB, önümüzdeki yedi yıl içinde Afrika kıtasında dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji, eğitim, mobilite ve daha fazlasını finanse etmek için Afrika için 150 milyar Euro'luk (169,67 milyar DOLAR) yeni bir Küresel Ağ Geçidi Yatırım Paketi açıkladı.

Bununla birlikte, Afrika ülkeleri için olası ortaklar olarak daha fazla aktör ortaya çıkıyor. AB'nin kıtadaki ana rakibi olan Çin, 2021 yılında Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda (FOCAC) Afrikalı liderlerle bir araya geldi. AÜ, ABD, Japonya ve Türkiye ile de zirveler düzenledi ve 2022 sonunda Rusya ile bir konferans yapılması planları var.

Avrupa Kalkınma Politikası Yönetimi Merkezi (ECDPM) yetkilisi Lidet Tadesse Salı günü verdiği brifingde, "AB ilgili bir ortak olmakla birlikte, artık ana veya en önemli ortak değil, aynı zamanda Avrupa'nın Afrika'ya olan bağlılığı da önemli." dedi.

"Afrika tarafı giderek kendini kanıtlamaya çalışıyor," diyen Tadesse, bir güç dengesizliği devam etmekle birlikte, AÜ'nün artık zirvede giderek daha aktif bir rol oynamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaret Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bir yetkili olan Helena Koenig'e göre, AB'nin Afrika ile olan ortaklığını gençleştirme stratejisi, özel sektörü meşgul etmek ve ikincisinin gelişimi için yeşil bir vizyonu teşvik etmek için kamu fonları aracılığıyla yatırımın riskten arındırılacağına güvenecek.

Salı günü düzenlenen çevrimiçi brifingde Koenig, "Ortaklarımızda, hırslarımızda daha önce hiç olmadığı kadar yükseğe çıkmaya hazır olduğumuza dair herhangi bir şüphe olamaz." dedi.