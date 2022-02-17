Türkiye Artan Enflasyona Rağmen Faiz Oranlarını Değiştirmedi

Türkiye merkez bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin 20 yıllık iktidarını tehdit edebilecek fiyat artışlarını kontrol altına almakta zorlanırken, Gösterge faiz oranını Perşembe günü ikinci bir ay boyunca değiştirmedi.

Para Politikası Komitesi, Bloomberg'in anketine katılan 22 analistin de tahmin ettiği gibi bir haftalık repo faizini 'te tuttu. Türk enflasyonu geçen ay %48,7'ye yükselerek, enflasyona göre ayarlandığında ülkenin verimini gelişmekte olan piyasa emsalleri arasında açık ara en düşük olan neredeyse %-35'e itti.

Lira çok az değişti ve yerel saatle 14:45'te dolar başına 13.6278'den %0.m 2 daha düşük işlem gördü.

Perşembe günkü kararın hemen öncesinde konuşan Erdoğan, "faiz oranlarıyla ilgili tartışmaların önemli ölçüde azaldığını ve döviz kurlarının dengelendiğini" söyledi. Başbakan, "enflasyonu tek haneli rakamlara çekmenin zamanı geldi." dedi.

Türkiye'nin 2021'in sonlarında yaptığı agresif faiz indirimleri liradaki çöküşü körükledi ve ülkeyi son küresel fiyat şoklarına emsallerinden daha fazla maruz bıraktı. Erdoğan, birçok gelişmekte olan piyasa emsallerinin fiyat kazançlarına karşı koymak için para politikasını sıkılaştırdığı bir dönemde büyümeye öncelik veriyor ve daha yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonu körüklemesini akıllaştırıyor.

Bloomberg Economics Ne Diyor...

Karar, sıkılaşmayı garanti eden ekonomik koşullarla hükümetin düşük oranlardaki ısrarı arasında bir uzlaşma. Siyasi açıdan mümkün olmayan zamlarla, ana politika oranının bu yıl değişmediğini görüyoruz. TCMB, lirayı istikrara kavuşturma ve ekonomiyi uyarma hedeflerini tutturmak için alternatif araçlara güvenebilir.

— Selva Bahar Baziki, Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç Ekonomisti.

Başkanın talepleriyle içeri alınan yetkililer, odaklarını fiyatlardan uzaklaştırdı. Merkez bankası para birimini istikrara kavuşturmak için yeni bir tasarruf programına teşvikler getirirken, hükümet fiyat kazançlarını engellemek amacıyla temel gıdalara uygulanan katma değer vergisini düşürdü.

TD Securities portföy stratejisi başkanı Cristian Maggio, mevcut enflasyon göz önüne alındığında kriteri tutma hareketinin yetersiz olduğunu söyledi.

"Liranın belirgin istikrarının arkasında TCMB ve devlet bankalarının ne kadar olduğunu asla gerçekten bilmiyoruz. Devlet bankaları daha keskin ters hamleleri önlemek için ağırlıklarını liranın arkasına yumruklıyor olabilirler." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin yaz boyunca turizmden daha fazla dolar girişi çekmesiyle enflasyonun bu yıl kademeli olarak yavaşlayacağı öngörüsünde bulunuyor. Merkez Bankası'nın Şubat ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentileri %29,75'ten %34,06'ya fırladı.

Artan yaşam maliyetleri, 2023 ulusal seçimleri öncesinde Erdoğan'ın siyasi desteğini şimdiden düşürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ve 28 Şubat'taki yılın tamamına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yayımlayacak. Şubat ayı enflasyon verilerini 3 Mart'ta yayınlayacak.