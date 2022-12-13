550 TL ışık hızıyla trink yatıyor! ASHB’den tek başvuru yeterli! Şartların birebir uyması lazım

ASHB’den tek başvuru yeterli! Şartların birebir uyması lazım... 550 TL ışık hızıyla trink yatıyor! Pandemi, küresel ekonomik dalgalanmalar Rusya- Ukrayna krizi ve ardından gelen yatırımcıların piyasalardaki yatırımlarını geri çekmesi yüzünden doların tüm dünyada hızlı yükselişi. Bütün bunların artarda gelmesi Türkiye’de yaşayan orta direk ve işsizler ile ailelerinin durumunu zorlaştırdı. Bunun üzerine devlet destekleri gündeme geldi. Bu destekler farklı bakanlıklardan gelse de en çok yardım açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldı.

Aile Destek Programı Şartları Nelerdir?

Şartları şu şekilde sıralayabiliriz. Uygun olan aileler derhal başvuruda bulunabilirler.

· Türk Vatandaşı olmaları gereklidir.

· Yerleşim adresi Türkiye içinde olmalıdır.

· Reşit olmalıdır.

· Yurtta kalan öğrenciler, cezaevinde bulunanlar, yetiştirme yurdunda devlet himayesinde olanlar destek alamamaktadır.

· Ailede birlikte yaşanılan biri kamuda çalışan ya da muhtar olamaz. Yurtdışında çalışıyor olanlar ve özel sandıklar kapsamında çalışanlar başvuru yapamaz.

Yukarıdaki sayılan şartlara uygun ve kişi başı gelir aralığı uygun olanlar hemen başvurabilir. Sonuçlar çok kısa sürede alınmakta ve 12 ay süre ile Aile Destek Programına dâhil olunmaktadır. Tüm ihtiyaç sahipleri tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir.

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