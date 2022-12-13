PTT az önce açıkladı! Hızır gibi yetişti! 80.000 TL hesaplara yatıyor! 13-14-15-16 Aralık'ta alın!

13-14-15-16 Aralık'ta alın! PTT az önce açıkladı! Hızır gibi yetişti! 80.000 TL hesaplara yatıyor! PTT ile emeklilerin kefil ya da koşul aranmadan ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri artık mümkün. Aynı zamanda başvuru işlemleri sadece tek bir sms ile gerçekleştirilebiliyor. Bu doğrultuda ilaç gibi kredi kampanyası için yüzler gülmeye başladı. Başvuru için ise herhangi bir kefile ya da şarta bağlı kalınmıyor.

PTT İhtiyaç Kredisi

PTT ihtiyaç kredisi almak için emeklilerin tek yapmaları gereken SMS üzerinden başvuru yapmaktır. Bu noktada PTT yazarak boşluk bırakılıp T.C. kimlik numarasının 3050’ye yıllanması ile başvuru yapılmış oluyor. Başvuru işlemlerinin onaylanması halinde PTT tarafından vatandaşların hesaplarına tutar yatırılıyor. Bu doğrultuda 30 bin TL kredi tutarı alan bir kişinin hesabına 29 bin 835 TL yatırılıyor ve 36 ay vade ile ödemesi mümkün kılınıyor. Ödenecek toplam tutar ise 67 bin civarına gelmektedir.

PTT Kredi Şartları

PTT üzerinden kredi veren bankalar emeklilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmesi için yaş şartı arıyor. Bu noktada Vakıfbank 75 olarak yaş sınırı belirlemiştir. Denizbank ise 80 yaş sınırı ile işlemleri gerçekleştiriyor. ING Bank’ta ise belirlenen yaş sınırı 75’tir. Çekilecek olan ihtiyaç kredisinin tutarı ise aylık taksit tutarının aylık gelirin yüzde ellisini geçmemesi PTT İhtiyaç kredisi şartları arasında yer almaktadır.

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