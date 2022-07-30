Kredi Notunuz Düşükse Bu Haber Tam Sizlere Göre! Artık Puan Dert Olmayacak-PTT Sizlere 40.000 TL Verecek

Bankalar vermiş oldukları tüm kredilerde başvuru yapan kişilerin banka kredi notuna bakarak sonuç vermektedir. Bu sebeple kredi notu bankalar tarafından önemli olan bir detay olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi notu düşük olan kişiler bankalardan olumsuz yanıt alır ve ne yapacaklarını araştırmaktadırlar. Nakit kullanmak istiyorsanız sizlerde son dakika haberine göre bu işlemleri hızlı ve anında yapabileceksiniz. Nakit kredi alacak kişilere PTT yeni bir kampanya hazırladı ve bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bankalarda sıkıntınız yoksa PTT üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılabilecek olan kişilere hemen ödemeler yapılacaktır.

PTT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT ihtiyaç kredisi Aktifbank üzerinden verilmektedir. Aktifbank aracılığı ile alacağınız 40.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Ayrıca kredi alacak kişilerin bireysel müşteri olması ve 18 yaşından büyük olması şartı ile onay verilmektedir.

PTT aktifbank kredisi başvurusu için size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz. PTT şubelerine giderek gişelerden bu işlemleri yapabileceksiniz. PTT gişelerden yapılacak olan bu işlemleri sizlerde bireysel ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. PTT ve aktifbank üzerinden kredi alacak kişilere ayrıca SMS ile kredi işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu hemen işlem yapılması için SMS ile 3050 numarasına mesaj göndermeniz gerekmektedir.

PTT ve Aktifbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı 3050 numarasına gönderin. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen yapabileceksiniz. Bu şekilde nakit kredisi başvurunuzu yapacak ve kredi notunuza göre onay alacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra kredi kullanacak olan kişiler PTT şubelerinden işlem yapacaklardır.