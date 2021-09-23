500.000 TL Borç Kapatma Kredisi: Vakıfbank ve Ziraat Bankası Veriyor, Bugün Başladı

Vakıfbank ve Ziraat bankası'ndan 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız ile birlikte kullanmış olduğunuz ipotek karşılığı ihtiyaç kredisi varsa bu borçları kapatarak yüksek limitli krediler kullanabileceksiniz.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar olan krediler de 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunarken 50.000 TL üzerinde kredilerde ise 24 ay vadeye kadar müşterilerine Kredi destekleri sunacaklardır. Vakıfbank ve Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. 500 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde belirtilen şartlara uygun olmanız ile birlikte hemen onay olabilecek ve tüm Banka borçlarınızı bir bankada toplayabileceksiniz.

Vakıfbank borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılacak?

Vakıfbank borç kapatma kredisi 500 bin TL'ye kadar verileceği Kendi resmi internet sitesinde duyuruldu. 500 bin TL'ye kadar alacağınız borç kapatma kredisinde banka kendi bankasından maaş alan müşterilere daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak. Vakıfbank borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmanız ve bu sigorta durumunun da en az 12 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak prim yatmış olması durumunda sizlere Kredi kullandırılacaktır. emekli olan kişiler ise emekli maaşlarına bu bankadan almaları durumunda kredi başvurusu yapabileceklerdir. Vakıfbank şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek hemen Kredi başvurunuzu yapabilir onaylanan Kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu...

Ziraat Bankası üzerinden de aynı şartlar dahilinde borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar 50.000 TL 50 bin TL üzerinde olan kredilerde ise 24 ay vade ile kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar 50.000 TL ve üzerinde kredi imkanı sağlayacak olan müşterilerine gelir durumuna bakarak ve kredi notuna bakarak işlem yapılacaktır. Ziraat Bankası şubelerine giderek düşük faiz oranları ile yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.