0.65 Faiz Oranlarıyla Bu Sabah Yeni Kredi Kampanyası Başlıyor, Başvuru Ekranları Açıldı

0.65 faiz oranları ile yeni bir kredi kampanyası başlıyor. 0.65 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler eğer ev almak istiyorlarsa ve konut kredisi kullanmak istiyorlarsa bazı bankaların yapmış olduğu devlet destekli 0.65 faizli kredi kampanyalarına katılabilir. 0.65 faizli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde hemen kredinizi alabilecek, 120 ay vadeli konut kredinizi kullanabileceksiniz. 120 ay vadeli 0.65 faiz oranları ile konut kredisi kullanmak istiyorsanız sıfır ev almalı ve 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanmanız gerekiyor.

Ziraat bankası'ndan 0.65 faizli kredi...

Ziraat Bankası üzerinden 0.65 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bankanın kendisi ile anlaşmalı olduğu inşaat şirketleri üzerinden sıfır bir ev alımı yapmanız durumunda bu faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz. 0.65 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı Ziraat bankası'nda olması çalışıyor olması durumunda ise 1 yıldır aynı işyerinde düzenli olarak sigorta primlerinin yatmış olması gerekmektedir. Ziraat Bankası şubelerine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Kredi başvurunuzu yapabilecek ve almış olduğunuz evin tapu belgelerinde banka isteyecektir.

Halkbank'tan 0.65 faizli kredi...

halkbank'ta Ziraat Bankası gibi kamu Bankası olmasından dolayı 0.65 faizli sıfır ev alımlarınızda 1 konut kredisi imkanı sizlere sağlamaktadır. 120 ay vadeye kadar verilecek olan konut kredilerinde ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapılabilecektir. 120 ay vadeye kadar verilecek olan konut kredilerinde Halkbank kredi notu uygun olan ve banka kredi sicilinde herhangi bir sıkıntı olmayan kişilere kendi banka şubeleri üzerinden işlem yaparak onay vermektedir.

Akbank 0.65 faizli kredi...

Akbank üzerinden konut kredisi kullanacak olan kişiler Daha önce bu bankadan konut kredisi kullandıysa ve düzenli ödendiyse 0.65 faizli 500 bin TL'ye kadar konut kredisini 120 ay vadeli olarak bu bankadan kullanabilir. 120 ay vadeye kadar verilecek olan konut kredilerinin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. 120 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler en yakın Akbank şubesine giderek buradan kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilecek.