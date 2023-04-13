100.000 TL ödeme haberi! Gelir belgesiz olarak "Tek" bankadan ödenecek!

100 bin TL'ye kadar bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar için gelir belgesiz kredi kampanyası başlatacak olan banka açıklandı. 100000 TL, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek bireysel kredi kullanabilecek ve ay sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde bu banka üzerinden işlem yapabileceksiniz. 100 bin TL, Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşları da belirli şartlarda yerinde, ödemeler verilen krediler kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş müşterileri olmaları halinde kredi başvurularını hızlı birşekilde yapabiliyor.

Ziraat Bankası gelir belgesiz 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınız zaman bankadan bir hesabınızın olması veya bu bankadan bir maaşınızın olması şarttır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler eğer bankadan bir maaş alıyorsa en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek sadece kimliklerini vererek Kredi kullanabilirler.

Çalışan müşteriler ise kredi kullanmak istiyorlarsa sigorta süresinin uzun bir dönemde olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapan kişiler Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorsa en az 6 aylık bir sigorta döneminin olması ve bu süreçte kesinti olmaması gerekmektedir. Yani düzenli bir şekilde eğer 180 gün sigortanızı yatıyorsa, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.