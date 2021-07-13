Bankalardan Temmuz ayı içinde verilecek yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. 50000 75000 100000 TL Borç Kapatma Kredisi Kampanyası Duyurusu Yapıldı, 5 Dakikada Rekor Başvuru Oldu! Aylık Ödeme Yok. Sizlerde 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

100 bin TL'ye kadar kredi ve kredi kartı borçlarınız varsa bu borçları tek bir bankaya toplayarak kredi almanız mümkündür. Bu şekilde dağınık olan tüm borçlarınızı bir banka üzerinden aldığınız kredi ile birlikte ödersiniz. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu borç kapatma kredilerinde yeni kampanyalar başlamıştır. Bankaların yaptığı bu kredi kampanyalarından ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızla beraber varsa kredili mevduat hesabı borçlarınız da kapatılacaktır.

100.000 TL'ye kadar alacağımız borç kapatma kredilerinde banka 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile sizlere kredi imkanı sunmaktadır. 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanlar aşağıdaki bankalardan onay almaları için banka kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler icralık olan borçları için bu kapatma kredilerini alamazlar. Borç kapatma kredileri sadece güncel borçlar için verilmektedir.

HSBC Bank 100.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası

HSBC Bank ihtiyaç kredilerinde 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi adı altında yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de 3 ay erteleme yaparak tüm banka borçlarınızı HSBC banka taşıyarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gittikten sonra borçlarını kapatacağınız bankalardaki hesap numaralarını banka yetkilisine vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi onayı Genel Müdürlük tarafından verilecektir. Bu yüzden anında onay alamazsınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 1 ve 3 iş günü arasında başvuru sonucu size söylenecektir.

Garanti Bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi

100.000 TL ye kadar olan borçlarınız için kapatma kredisi arıyorsanız Garanti Bankası üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapacak olan müşteriler, 100 bin TL kredi aldıklarında kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilirler. Bu krediler ihtiyaç kredisi olması gerekiyor. Konut kredilerinde ve taşıt kredilerinde maalesef borç kapatma işlemleri yapılmamaktadır. Başvuru için size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan 100.000 TL kredi için işlem yapabilirsiniz. Onaylanan krediniz aynı gün içerisinde kullandırarak tüm banka borçlarınız kapatılacaktır.

Vakıfbank 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL borç kapatma kredisi almak isteyenler için uygun faizli kredi kampanyası yapan diğer yer Vakıfbanktır. Vakıfbank 36 ay vadeye kadar sizlere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi vermektedir. 100.000 TL borç kapatma kredisi aldığımız zaman banka bu krediler de sizin kredi notunuza göre faiz oranları uygulayacak ve ayrıca maaş almanız durumunda da uygun faizlerle size kredi imkanı sunacaktır. Emekli olan kişilerin bu krediyi kullanılabilmesi için emekli maaşlarını VakıfBank'a taşıması şartı vardır. Çalışan müşteriler ise çalışma durumunda en az 6 aylık sigortaları kesintisiz olarak son dönemde yatmış olması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin daha önceki yıllardan da bir işyerinde en az 1 senelik çalışması şartı vardır. Vakıfbank bu şartlara uygun olan müşterilere 100 bin TL krediyi şubelerden vermektedir.

Borç kapatma kredisi başvurusunu sadece banka şubesinden yapabilirsiniz. Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı tercih edebileceğiniz ilk bankalardan bir tanesi olabilir. Vakıfbank üzerinden tüm banka borçlarınızı kapattığınız zaman 36 ay vade yaparak ve dilerseniz kredi taksitlerini üç ayda bir ödeyerek kendinize ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Ayrıca ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak da yapabiliyorsunuz.