Öğrencilere Müjdeli Haber Geldi! Kredi Destekleri Başladı, Bankalardan Hemen Onay Alacağınız 3 Ay Ertelemeli Nakit

Son dakika olarak, öğrencilere de kredi kampanyası detayları belli oldu. Öğrenci olan kişiler nakit alabilecekler. Öğrencilere kredi desteği başladı. Hangi bankalar öğrencilere kredi veriyor. Öğrenci olan kişilere ihtiyaç kredisi alacağı bankaları sizler için araştırdık. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Öğrenci olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa kredi başvurusu yapacakları zaman bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Daha önceden kredi veya kredi kartı kullanmış olmaları şartı vardır. Ayrıca bu şarta uyan öğrencilerin bu ürünlerin ödemelerinde düzenli yapmış olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olması durumunda öğrenci olmanız dahilinde bile bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank öğrencilere kredi kampanyası başladı

Öğrenci olan kişiler eğer Axess kredi kartı kullanıyorsa veya bu bankada bir hesabı varsa kredi notu yüksek olması durumunda hemen kredi başvurusu yapabilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere bu kredi hakkında detaylı bilgiler verir. Kredi onayı alan kişiler banka şubelerine gitmeden onaylanan rakamı hemen hesaplarına atabiliyor. 50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de öğrenci olmanız durumunda ve ilk defa bu bankadan kredi kullanacaksanız. 20.000 TL ye kadar sizlere kredi vermektedirler. Başvurunuzu sadece internet üzerinden yapabilirsiniz.

Enpara öğrencilere kredi veriyor

Enpara Bankası QNB Finansbank'ın kurduğu bir dijital bankadır. Sizler de bu bankadan internet üzerinden işlem yapabilir ve kredi başvurunuzu da bu bankadan yapabilirsiniz. Hem para üzerinden bir hesabınız varsa hemen mobil uygulamaya girerek bu bankadan ihtiyaç kredisi bölümünden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda bu kredileri hemen hesaplarını atabileceklerdir. Hesaplarınızı attığınız kredilerde 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vade ile kredi imkanı sizlere tanınmaktadır.

Aktif Bank öğrencilere kredi başvurusu

Öğrenci olan kişilerin 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacağınız bankalardan bir tanesi de Aktif Bank olmaktadır. Aktif Bank n kolay kredi anında krediyi uygun koşullarda vermektedir. 40.000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın SMS sistemine başvuru yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girdikten sonra Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 30/50 numarasına gönderin. Bu şekilde Aktif Bank kredi başvurusunu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onaylanan müşterilerde kredilerini kendi adreslerinde kullanabileceklerdir.

Cepteteb öğrenciye kredi başvurusu nasıl yapılır?

Enpara Bankası gibi cepte Teb Bankası da dijital bir bankadır. Şubesiz olan bu banka masrafsız olarak müşterilerine ihtiyaç kredisi vermektedir. 50.000 TL'ye kadar bu bankadan öğrenci olan kişilerde kredi notu yüksek olması durumunda kredi kullanabilir, 36 ay vadeye kadar alacağınız kredilerin başvurularını internet bankacılığı mobil bankacılık veya hesabınız yoksa cepteteb internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen işlem yapacak ve işlem sonucunu sizlere söylenecektir.