5000 TL ödeme için o banka açıklama yaptı! Akbank'tan daha önce yapılmayan bir kampanya ile anında onay imkanı

O Banka Karşılıksız 5 Bin TL Vereceğini Söyledi! Yapılması Gereken İse... Türkiye'de son dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu çeşitli kampanyalar ile vatandaşların dikkatini çekmeye devam eden Akbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara karşılıksız 5.000 TL verileceği açıklandı.

Akbank 5000 TL Geri Ödemesiz Destekten Nasıl Faydalanılır?

İlk defa Akbank müşterisi olacak vatandaşların, mobil cihazlarının Play Store ya da App Store uygulamaları üzerinden "Akbank Direkt" uygulamasını indirdikten sonra müşteri olunması ile alakalı aşamaların sağlıklı bir şekilde tamamlanması gerekir. Daha sonrasında ise krediler ve kampanyaları sekmesi üzerinde yer alan krediler butonuna tıkladıktan sonra 5.000 TL tutarında geri ödemesi destek ödemesinden faydalanılması açısından "başvur" butonuna tıklamak gerekir.

Akbank Geri Ödemesiz 5000 TL Destek Ödemesiz Kampanyası Detayları Neler?

Akbank tarafından verilen geri ödemesiz 5.000 TL tutarında destek ödemesi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların mobil bankacılık uygulamaları üzerinden Akbank müşterisi olunması ile alakalı aşamaları tamamladıktan sonra krediler ve kampanyalar bölümünden 5000 TL tutarında destek ödemesinden faydalanmaları mümkündür. Daha sonrasında ise ilk 6 aylık süreç içerisinde 5.000 TL tutarında destek ödemesinin hesaba yatırılmasına yönelik sistemde görülmesi karşılığında vatandaşlara 7.500 TL'ye Varan faizsiz ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde sıralanan %2.39 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak.