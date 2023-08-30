Türkiye'de emekli olmak bazı zorlu koşulları beraberinde getirse de bazı çalışanlara benzersiz bir fırsat sunulduğuna dair haberler var. Özellikle, belirli bir şartı yerine getirenler için emeklilik yaşının düşürülmesine karar verildi. İşte yeni gelişmelerin ayrıntıları.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemindeki koşullar ne yazık ki birçok çalışan için zorlayıcıdır. Yıllar boyunca uygulanan çeşitli sosyal güvenlik yasalarının önemli bir sonucu, çalışanların farklı koşullar altında emekli olmaya hak kazanmalarıdır. SGK mevzuatında belirtilen belirli kriterleri karşılayan çalışanlar için prim desteği ile emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin son haberler oldukça heyecan yarattı. İşte detaylar.

O KİŞİLERE YÜZDE 25 PRİM DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlar için özellikle çalışan annelerin yararlanabileceği önemli bir destek programı sunuyor. Bu girişim, engelli çocuğu olan çalışan anneler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Böyle durumlarda SGK bu annelere prim desteği sağlayarak uzun süre çalışmak zorunda kalmadan emekliliklerini güvence altına almalarına olanak tanıyor.

Örnek olarak, çalışan bir annenin toplam 5800 prim günü biriktirdiği ve engelli bir çocuğa sahip olduğu bir senaryoyu ele alalım. Bu durumda SGK prim gün sayısının tamamı üzerinden yüzde 25 oranında prim desteği vermektedir. Bu çalışan annenin emekli olma zamanı geldiğinde, hesaplama ilk 5800 prim gününü dikkate almamaktadır. Bunun yerine, SGK annenin primine yüzde 25 destek sağlar ve toplam prim gün sayısına 1450 gün daha ekler. Sonuç olarak toplam prim gün sayısı 7250'ye çıkıyor ve böylece emeklilik hakkı kazanıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞ İNDİRİMİ DE OLUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli çocuğu olan çalışan annelere de fayda sağlayan emeklilik yaşını düşürme kararı aldı. Ancak bu emeklilik yaşı indirimi için ek bir koşul daha var. Eğer çalışan annenin engelli çocuğu bir başkasının bakımına muhtaçsa, o zaman emeklilik yaşı indirimine hak kazanıyor. Yaş indirimlerinin sayısı yüzde 25'lik bir formül kullanılarak belirlenir.

Bunu açıklamak için bir örnek ele alalım. Çalışan bir anne 5800 prim günü biriktirmişse, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kendisine 1450 gün prim günü desteği sağlar. Ayrıca, emeklilik yaşında bir indirim uygulanabilirse, yüzde 25'lik bir indirim uygulanır. Sonuç olarak, bu çalışan annenin emeklilik yaşı 1450 gün, yani yaklaşık 4 yıl düşmektedir. Sonuç olarak, normalde 58 yaşında emekli olacak olan bu çalışan 54 yaşında tüm emeklilik koşullarını yerine getirmektedir.