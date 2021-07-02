500 625 750 1000 1200 1500 TL Veriliyor, Emekli Olan Kişiler Bu Nakit Desteklerini Şartsız, Hesaplarına Alabiliyorlar

500 625 750 1000 1200 1500 TL almak isteyenlere bankalardan son dakika açıklaması geldi. Bankalar vermiş oldukları emekli promosyonlarında yeni güncellemeler yaptı. En az 500 TL en yüksek 1500 TL verilecek. Kamu bankaları ve özel bankalar ile birlikte, bu kampanyalara katılım bankaları da katıldı. Başvuru yapacak olan kişiler, 500 625 750 1000 1200 1500 TL nakit hemen hesaplarına atabilecekler. Üstelik banka şubesine gidemeyen kişiler, internet bankacılığını kullanacaklar. SGK tarafından verilen ve ödenen bu destekler, bankaların yaptıkları kampanyalar ile birlikte daha yüksek tutarlarda işlem yapılacaktır. Şimdi sizlere hangi bankalar ne kadar para veriyor, bunları konuşalım...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden en fazla 750 TL

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 500 625 750 TL emekli promosyonu verilecektir. Bu bankalar diğer özel bankalar gibi üzerine para koymadan işlem yapıyor. SGK üzerinden 1500 TL'ye kadar maaşı olan kişilere, dul yetim aylığı alan kişilere, 500 TL emekli promosyonu alacaklardır. 1.500 TL ve 2.500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere, 625 TL emekli promosyonu verilirken, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere de 750 TL emekli promosyonu verilecektir. Başvuru yapan kişiler, bu bankadan emekli maaşı alması ve banklardan 3 yıl kesintisiz maaş alması gerekmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, banka şubelerine gitmeden de mobil uygulama üzerinden emekli promosyonu alabilirler.

Özel Bankalardan 1500 TL Emekliye Ek Ödeme

Emekli olan kişilere, emekli maaş bankası TEB, Denizbank ve QNB Finansbank olması durumunda en fazla 1500 TL'ye kadar promosyon verilecektir. Garanti BBVA, İŞ Bankası ve Şekerbank ise 1000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Bu bankalarda ayrıca, emekli arkadaşını kendi bankasına getiren kişilere de 100 TL ile 200 TL arasında ek para ödeniyor. Bu paraları geri ödemiyorsunuz. Eğer maaşınızı aldığınız bankada 3 yıl başka bir bankaya maaş taşımazsanız, bu para alınmayacaktır. Maaş taşıması bu süre içinde yapan ve promosyon alan kişiler geri aldıkları promosyonu bankaya yatırmaları gerekiyor. Başvurular banka şubelerinden ve bankanın resmi internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılmaktadır.