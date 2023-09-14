SON DAKİKA HABER 24- Türkiye'de emekli olmak için belli şartlar ve beklenmesi gereken süreler vardır. Ancak bazı durumlarda, kişilere erken emeklilik fırsatları sunulabilir. Emeklilik için gereken temel unsurlar, prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını içerir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel koşulları sağlayan bireylere 2 ila 6 yıl arasında erken emeklilik imkanı sunabilir.

SGK, emeklilik için gerekli şartları karşılayan kişilere erken emeklilik hakkı tanır. Bu durumda, kişilerin sigorta giriş tarihleri, prim ödemeleri ve yaş şartlarına uymaları gerekir. Özellikle kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı belirlenen kriterler vardır ve SGK, bu kriterleri karşılayan kişilere erken emeklilik imkanı sunar.

Kadınlar için Doğum Borçlanması İmkânı

Kadınlar, doğum ve çocuk bakımı nedeniyle kaybettikleri sigortalılık sürelerini borçlanarak geri alabilirler. Her çocuk için kadınlara 2 yıl erken emeklilik hakkı verilir. Bu sayede kadınlar, daha erken bir tarihte emekli olarak maaş almaya başlayabilirler.

Erkeklerde Askerlik Borçlanması

Askerlik hizmetini tamamlayan erkekler, askerlik borçlanması yaparak emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu borçlanma sayesinde erkekler, askerlik sürelerini sigortalılık sürelerine ekleyebilir ve daha önce emekli olabilirler.

Bir Gün Bile Önemli!

Bazı özel durumlarda, kişiler bir günlük sigortalılık süresiyle dahi emekliliklerini bir yıl öne çekebilirler. Bu nedenle emeklilik sürecinde dikkatli bir plan yapmak ve SGK'nın sunduğu fırsatları değerlendirmek önemlidir.