Denizbank ve Garanti Bankası, borç kapatma kredisi alacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya katılmak isteyenler, şubelere gitmeden hemen başvurularını gerçekleştirerek borç kapatma kredisi imkanından yararlanabilirler. Bankaların şartlara uygun bulduğu başvurular onaylandığında, aynı gün içinde hesaplara ödemeler yapılıyor.

Bu kampanya kapsamında, Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak kişilere 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli, ya da 100.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Borç kapatma kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, banka şubeleri üzerinden işlemlerini kolayca yapabilirler. Size en yakın Denizbank veya Garanti Bankası şubesine giderek, bireysel müşteri temsilcisine "Diğer bankalardaki olan güncel borçlarımı kapatmak istiyorum, kredi kullanmak istiyorum" şeklinde talebinizi iletebilirsiniz. Bireysel müşteri temsilcisi sizlere başvuru formu verecektir.

Başvuru formunu doldurduktan sonra, nakit kredi onayınızı ve onaylanan kredi tutarını bireysel müşteri temsilcisi ile görüşerek öğrenebilirsiniz. Denizbank ve Garanti Bankası, bu kampanyada düşük faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Onaylanan borç kapatma kredisi tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırılacaktır. Başvuruda bulunabilmek için banka kredi notunuzun uygun olması gerekmektedir.

Detaylı bilgiler ve şartlar için Denizbank ve Garanti Bankası'nın resmi internet sitelerini ziyaret ederek kampanya hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.