65 Yaş ve Üzerinde Olan Kişilere Müjdeli Haber Var, Destek Ödemelerinden Faydalanacaksınız

65 Yaş Üstü ve Engelli Destek Ödemeleri Başladı. Devletin yaşlı bireylere yönelik sunduğu destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatılan projelerle destekleniyor. Bakıma muhtaç olan yalnız başına yaşayan, ek geliri bulunmayan, yatağa bağımlı olarak yaşamsal faaliyetlerine sürdürmeye çalışan yaşlıları koruyabilmek ve destekleyebilmek adına aylık ya da 3 aylık dönemlerde ödeme yapılıyor. 2022 yılında başlatılmış olan kanun güvencesi ile 65 yaşını doldurmuş olan tüm vatandaşların sosyal güvencesi bulunmadığında kendisi ya da eşi için başvurabiliyor.

Kişi başına düşen aylık net asgari ücretin 1/3'ü üzerinden yapılan hesaplama Temmuz ve Aralık dönemleri için 1.833,45 TL'ye denk geliyor. Bu rakamdan az olan tüm vatandaşlar aylığa bağlanabiliyor. Temmuz ve Aralık dönemlerinde 1.536,70 TL olan aylık tutar asgari ücret zammı sonrası yükselişe geçecek. Yeni yılda bu rakamlarda yenilenme görülecektir.

Engelli Destek Ödemesi

Engellilere yönelik ek destek fırsatı sunuluyor. %40 ile %70 aralığında değişen farklı engel oranına yönelik ödemeler yapılıyor. Bu yıl gerçekleştirilen ödemelerde %40 ve üzerinde engelli olan vatandaşlar kişi başına düşen aylık gelir üzerinden Asgari ücretin 1'de 3'ü dikkate alınarak rakam belirleniyor. 2022 yılı Temmuz ve Aralık ayı da dönemleri için ödenen engelli aylığı tutarı %40 ile %70 arasında engeli bulunan vatandaşlar için 1.226,69 TL. Engellilik oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlar için ise 1.840,04 TL'ye yükseldi.

Engelli ve 65 Yaş Aylık Ödemesi Yükseliyor!

Engellilere yönelik yapılan yardımlar engelli yakınları içinde aylık düzenli ödemelerle yapılmaya devam ediyor. Bu yıl gerçekleştirmeye başlanan yeni destek kapsamında 18 yaşından küçük olan gereksinime ihtiyacı duyan %40 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşlar için kişi başına düşen aylık gelir üzerinden Asgari ücretin 1/3'ü oranı ile düzenli ödemeler yapılıyor. 2022 yılı Temmuz ve Aralık dönemi için ödenen aylık tutar 1.226,69 TL'ye ulaştı.

Sunulan desteklerden faydalanmak isteyen yaşlı ve engellilerin online e-devlet platformunu kullanarak sosyal yardım başvuru alanını değerlendirmesi mümkündür. Bunun yanı sıra yaşanılan il ya da ilçedeki sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına gidilerek başvuru yapılmak istendiği iletilebilir. Yeni yıl için açıklanacak asgari ücret rakamı üzerinden belirlenecek yeni oranlar ile alınan engelli ve 65 yaş üstü bakım aylıklarında yükselme yaşanması bekleniyor.