Son Dakika Haberi Geldi: Bankamatik Kartı Kullanan Herkesin Limiti Yükselişte

Bankamatik kartına 15 bin TL’ye değin ödeme sunan bankalar şu anda ise başvuru yapan herkese 45 bin TL’ye değin gelir belgesiz onay sunacaktır. Son günlerde nakde sıkışan bireyler için başlangıcı oluşturulan bu temel kampanyada otuz altı ay vadeye değin işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar son derece hızlı bir biçimde neticeyi öğrenebilecektir.

Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyaya dahil olacak bireylerin banka kredi puanı hayli mühimdir. Banka kredi puanınız düşükse onay alamazsınız. Bankamatik kartı olan bireylerin internet bankacılığı hesabı varsa şubeye gitmeden 45 bin TL alabilecekler. Peki Akbank aracılığı ile başvuru nasıl yapılabilir? İşte ayrıntılar!

Akbank ile Başvuru Yapmak

Özel bankalar içerisinde en sık tercih edilen Akbank, gerçekleştirdiği bu özel kampanyayla beraber hızlı biçimde 15 bin TL ödemesi yapmaya başladı bile. Nakde gereksinim duymanız halinde kredi kullanacaksanız Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurusu yapabileceğinizi bilmelisiniz. 15 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi almak için beş dakika içinde sonucu öğrenebileceksiniz. 15 bin TL ve 45 bin TL arasında gelir belgesiz bir biçimde kredi başvurunuzu SMS ile de yapabilirsiniz. Bunun için KREDİ yazın boşluk ekleyerek kimlik numaranızı 4425 numarasına yollayın. İşte her şey bu kadar basit!

Denizbank ile Başvuru Yapın

Denizbank’tan SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunmayı talep eden bireyler de internet sitesi üzerinden bu başvuruyu yapabilir. Kredi puanınız ise son derece önemlidir. Eğer yüksek bir puana sahipseniz bu kredi size kesinlikle çıkacaktır. Sonucu anında öğrenebilirsiniz. Bu şekilde zaman kaybı da yaşanmamış olur. Şimdiden keyifli harcamalar dileriz.