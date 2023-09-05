Altın fiyatları 5 Eylül 2023 sabahından itibaren gündemde öne çıkan bir konu haline geldi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ons başına altın değeri düşüşteydi, ancak son günlerde toparlanma belirtileri gösterdi. Bu durum, şu anda altının gram başına mevcut fiyatını merak eden yatırımcılar arasında merak uyandırdı.

Ons başına altın fiyatındaki artış, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını durduracağı yönündeki söylentilere bağlanabilir. Sözü daha fazla uzatmadan, 5 Eylül için güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatlarına bir göz atalım!

MERAKLA BEKLENENE VERİLER

Analistler, Çin ekonomisinden gelen cesaret kırıcı sinyaller nedeniyle küresel piyasaların olumsuza döndüğünü bildirdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği yönündeki iyimser tahminlere rağmen gerçekleşiyor. ABD'de kısa süre önce açıklanan veriler, enflasyonla mücadelede Fed üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti. Sonuç olarak analistler, Banka'nın Eylül ayında yapılacak para politikası toplantısında faiz oranını koruma olasılığının yüzde 93 olduğuna inanıyor.

Ayrıca, analistler yakından izlenecek birkaç kilit faktörün altını çizdiler. Bunlar arasında ülkenin reel efektif döviz kuru, dünyanın dört bir yanından gelen hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporları, Euro Bölgesi'ndeki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'deki fabrika siparişleri yer alıyor. Teknik açıdan bakıldığında, analistler destek seviyelerini 1.930 ve 1.910 dolar olarak belirlerken, ons başına altın fiyatı için 1.950 ve 1.970 dolar direnç seviyeleri bekleniyor.

5 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, gün başındaki yükselişinin ardından şu sıralarda 1.669 liradan işlem görüyor. Yeni güne başlarken altının gram fiyatı yükselişini sürdürerek 1.669 liraya ulaştı. Bu, önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1'lik bir artışı temsil ediyor.

Aynı zaman diliminde çeyrek altın 2.740 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 11.070 liradan alınabiliyordu. Şu anda altının ons fiyatı bir önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 azalışla 1.938 dolar seviyesinde bulunuyor.