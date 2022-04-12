5 Dakika olmadan hemen hesabınıza yatacak! Tek yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek. Onay alması durumunda hemen kullanacaksınız. Şubeye Gitmeye Gerek Olmadan Telefondan Anında Kredi Sunan Bankalar Hangileri? 5 Dakikada Hesabınıza Yatıyor. Pekçok banka anında kredi avantajları ile müşterilere hızlı bir şekilde hizmet veriyor. Müşteriler, banka şubesine daha gitme gerek olmadan gerek kendi müracaat işlemlerini yapabiliyorlar gerekse de kredilerini kart ile ATM'den çekebiliyorlar.

İhtiyaç kredisi alarak nakit problemlerini gidermek isteyen vatandaşlar açısından bankaların gerek yüksek gerekse de düşük kampanyalı kredi paketleri mevcut. Bütün kredi paketlerine bakıldığında ise çok düşük faiz oranları ile kredi kullanımı mümkün olurken diğer taraftan da hazır kampanyalar ise şubeye daha gitmeye gerek olmadan anında işlemler ile kazanç sunuyor. İşte o bankalar ile sundukları kredi paketleri haberimizde.

İhtiyaç kredisi kullanacaklar için kampanyalı paketler neler?

Akbank, bu dönem içerisinde en çok dikkat çeken bankalar arasında yer almaktadır. Bu banka, 7500 TL tutarında faizsiz kredi avantajı tanıyor. İlk defa Akbank'ta hesabı olacak vatandaşlar açısından geçerli olacak kredi kampanyası ile vatandaşlar, 12 aylık vade seçeneği ile 0 faiz oranı ile 7500 TL tutarında kredi çekebilecek. Akbank faizsiz kredi kampanyası açısından müracaat işlemleri ise mobil uygulama üzerinden anında yapılabiliyor.

Yapı Kredi Bankasından faizsiz ve masrafsız bir şekilde 5000 TL'lik ihtiyaç kredisinin 12 aylık vade seçeneği şeklinde 0 faiz oranı ile alınması mümkündür. Akbank'ta olduğu gibi yeni müşteri olacak vatandaşlar açısından bu kredinin geçerli olması bekleniyor.