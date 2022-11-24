5 bin TL ödeme veriliyor! TC kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar hemen alacak!

5000 TL' ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapmış oldukları başvurular ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemesi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, detayları hemen öğrenebilirsiniz. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar ödemeler aşağıdaki bankalar tarafından ödenmektedir. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinize hemen yapabilirsiniz.

DENİZBANK 5000 TL KREDİ BAŞVURU

Denizbank üzerinden 5000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit ihtiyacı olan vatandaşların bankalarda belirtilen kredi politikalarına uygun olarak hemen 5000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilirler. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

QNB FİNANSBANK 5000 TL KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştireceğini açıkladı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak bu kredilerden faydalanabiliyor. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya bu bankanın müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığını kullanarak düşük limitlerdeki kredilerinizi istediğiniz zaman 36 ay vadeli hesabınıza alabilirsiniz. Banka şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödemeleri, istedikleri zaman hesaplarına yatırılarak gönderilmektedir.

ZİRAAT BANKASI 5000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlandırarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli krediler 50000 TL ye kadar veriliyor. Banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi, bankanın Ziraat Bankası, mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden de yedigün yirmidört saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.