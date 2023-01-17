13 milyon emekliye haber! Müjdeli olarak Resmi gazetede gece açıklandı, Ek ödeme limiti 8000 TL oldu!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu bankalardan istediğiniz zaman devlet destekli 8000 TL ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara kamu bankaları destek kredi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş hesaplarınız üzerinden 8000 TL ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlem yapabilirsiniz. 8000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabilir ve bu bankaların emekler için vermiş olduğu kampanyaya katılabilirsiniz.

8000 TL NAKİT ÖDEMESİ

8000 TL nakit ödemesi almak istiyorsanız, öncelikli olarak bu bankalar üzerinden emekli maaş almanız gerekiyor. Emekli maaş alan vatandaşlar, daha önce ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda, düzenli ödemeler yapmış olmaları ile birlikte oluşacak olan kredi puanının yüksek olmasıyla birlikte 8000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabilmektedir. 8000 TL nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri verilir, onaylanan kredileri de hesabınıza yatırarak kullandırmaktadır.

8000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli işlem yapacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşlara maaş, taşıma işlemleri sonrasında sadece 8000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullandırıyor. Bankanın internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve ihtiyaç kredisi hakkında bu şekilde nasıl onay alacağınız hakkında bilgileri, bankaların kendi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.