5 bankadan açıklandı! Bankalar duyurdu: 100.000 TL kredi için Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat ve PTT ödeme verecek!

Vakıfbank Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyaları katılabilmeleri için 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 5 banka üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceğiniz kampanyalara katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması yeterlidir.

VAKIFBANK

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız KİMLİK ile birlikte banka müşteri temsilcisi, işlem yapacak ve banka şube yetkisinde onay vererek, 100000 TL kredi kullanmanıza olanak sağlayacaklar.

HALKBANK

Kamu bankası olarak hizmet verecek olan Halkbank'ın yapmış olduğu kampanyada düşük faizlerle bireysel müşterilere ve emekli olan vatandaşlara kredi imkanı sağlamaktadır. Halkbank üzerinden almış olduğunuz 100000 TL kredide 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonların mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardı.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedirler. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

PTT

Ptt 100000 TL kredi kampanyasını sadece kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara Aktif Bank üzerinden vermektedir. Ptt üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz 100000 TL ihtiyaç kredisinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj göndererek, Aktif Bank Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.