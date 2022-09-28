5 bankadan açıklama var! 120.000 TL'ye kadar nakit isteyenlere, Düşük faizli kredi verilecek! Son Dakika

5 Banka Kampanya Başlattı! 120.000 TL İhtiyaç Kredisi Verilecek. 5 Banka açıklama yaparak ihtiyaç kredisi vereceğini bildirdi. Gece başlayan kampanya da tutar 120 000 TL olarak belirlendi. Bankların belirlediği şartları taşıyan vatandaşlar hemen onay alabilecek. İşte beş bankanın kampanyasına ait detaylar…

Bankaların başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk ödeme 3 ay ertelenebilecek. 120 bin lira tutarlı kredi kampanyasına başvuru yapacak kişiler ihtiyaçlarında kullanabilecekleri gibi dilerseler diğer bankalara olan borçlarını da kapatabilirler.

Başvuruda bulunacak olan kişiler, bankaların ön plana çıkardığı politikalara uygun olmaları durumunda kredi kullanabilecek. Her bankanın kendi politikasının yanı sıra ortak politikaları da karşılamaları gerekiyor. Kredi notu, kredi sicili gibi birçok noktada olumlu notları olması gerekir. Kredi başvurusunda bulunabilecek bankalar…

Şekerbank 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek başvurularını yapabilirler. Evraklar ile birlikte gidilmesi halinde yardımcı olunarak başvuru gerçekleştirilir. Gerek çalışan gerekse emekli olan vatandaşlar 120 bin lira tutarlı krediyi başvuru yapabilirler. Onay alınması halinde ilk ödemede 3 aylık bir erteleme imkânı da mevcut.

Ziraat Bankası 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Kamu bankaları arasında bulunan vatandaşlar arasında en çok tercih edilen Ziraat Bankası, emekli ve çalışanları sevindiriyor. 120 bin lira tutarlı kredi için başvuru yapılabilir. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları durumunda rahatlıkla onay alırken, emekli maaşını bu banka üzerine taşıyan kişilerde kredi imkanından faydalanabilecek.

Çalışan kesimde bulunan vatandaşlar 6 aylık sigortalı olmaları durumunda krediden faydalanırken, yeni işe başlayan kişiler emekli kefil bulmaları ya da ipotek vermeleri halinde Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli işlem yapabilecek.

Burgan Bank 120.000 TL Kredi Başvurusu Kampanyası

Vatandaş tarafından fazla tercih edilmeyen Burgan Bank, ihtiyaç kredisi için kolay onay veriyor. Emekli olan vatandaşlara emekli maaşlarını taşımaları halinde kredi kullanabilecek. 120 bin liraya kadar kredi kullanımı sağlayan banka, yeni işe başlayanlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor.