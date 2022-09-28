Ziraat bankası hesabı olanlar 2 gün kaldı! Bu sürede başvuru yapmanız bankadan isteniyor!

Ziraat Bankası bankamatik hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri iki gün içerisinde verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak bu bankadan 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceği haberi verildi.

Ziraat Bankası bankamatik hesabınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu nakit kredi ödemelerinde 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi olacak tüm müşteriler bireysel müşterilerin kredilerini hesaplarına atabilmeleri için de bazı şartlara uygun olması isteniyor. Ziraat Bankası, bireysel müşterileri için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24, yapabileceği gibi, ayrıca müşteri hizmetleri numarasını arayarak, istedikleri zaman kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

Başvurularını yapacak olan kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden kredi alacakları için maaş müşterisi olması, banka tarafından istenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerine taşıdıktan sonra 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, iki gün içerisinde sizlerde kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere ayrıca yüksek limitli borç kapatma kredileri imkanı da sunulacağı açıklandı. Ziraat Bankası Emekli kampanyasına katılarak, maaş, taşıma işlemleriniz sonrasında diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı da tek biryerde toplamak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı taşıyıp, borç kapatma kredisi alabilirsiniz.