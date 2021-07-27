5 Banka Birleşti ve DEV Kredi Kampanyası Başlattı, 25000 TL ve Üzerinde Nakit Ödemesi Yapılıyor

5 bankadan anında 25000 TL kredi kampanyası başladı. 5 dev banka, yeni kredi kampanyalarını duyurdu. 25000 TL'ye kadar anında onaylı kredi alabilirsiniz. Sizlere yazımızda, anında onaylı 25000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 25000 TL ye kadar ihtiyacınız varsa vereceğimiz bu beş banka üzerinden size uygun olanını seçerek hemen kredi kullanabilirsiniz. Bankalar kredi notuna ve banka kredi sicilinize göre, onay verir. Eğer kredi notunuzda bir sorun olmadığını düşünüyorsanız hemen internet üzerinden veya SMS ile başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank 25.000 TL Anında Kredi

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için size en yakın banka şubesine kimliğiniz ve gelir belgenizi götürerek, 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank, 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda düşük faizlerle onay alacağını söylemek istiyoruz. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de 25.000 TL'ye kadar anında kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesinden yapacakları bu işlemler gibi, ayrıca internet bankacılığından da hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde, sigortalı olarak çalışan kişilerin uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmasına, emekli olan kişilerinde emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımalarını isteyecektir.

Yapı Kredi Bankası 25.000 TL Anında Kredi

Yapı Kredi Bankası, 36 ay vadeli, anında 25000 TL ihtiyaç kredisi başvuru kampanyasını mobil uygulama üzerinden banka şubesi üzerinden internet üzerinden ve SMS sistemiyle vermektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin 3 ayı ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli alacakları bu kredileri, SMS ile kredi başvurusu yapmak için bankaya mesaj göndermeniz gerekiyor.

Sms, kredi başvurusu numarası olan 44 11 numarasına mesaj göndermek için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak gönderim yapın. 5 dakika içerisinde sonucu cep telefonuna gelecektir. Kredi onayı aldığınızda en yakın banka şubesinden bu onaylı tutar kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Yapı kredi bankası ayrıca banka şubesi üzerinden ve internet bankacılığı ile de kredi vermektedir.

Enpara 25.000 TL Anında Kredi

Enpara, ülkemizde dijital banka olduğu için, hızlı ve anında kredi alabileceğiniz bir bankadır. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapacaksanız, online olarak işlem yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu 25.000 TL kredilerde kredi notu yüksek olan kişiler, bu bankadan onay alabilir. Banka hesabınız varsa, mobil uygulama üzerinden, yoksa da bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu banka sadece ihtiyaç kredisi veriyor.

Akbank 25.000 TL Anında Kredi

Akbank SMS ile anında kredi onayı alabilirsiniz. 25.000 TL'ye kadar sizlere anında kredi veriliyor. 25.000 TL kredi başvurusu yapacak olan olan kişiler, cep telefonlarının mesaj kısmına girip KREDİ yazıp boşluktan sonra TC KİMLİK numaralarını da yazarak 4425 numarasına mesaj göndermeleri gereklidir. Kredi sonucu 5 dakikada cep telefonuna gelir. Onaylı tutar varsa, mesajda gösterilir. Onaylı tutar ile en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca Akbank Direkt uygulamasına girerek de kredi kullanabilirsiniz. Buradan 36 ay vadeli online olarak kredi alabiliyorsunuz.

Şekerbank 25.000 TL Anında Kredi

Şekerbank üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine gidebilirler. Banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Anında onay alacağınız bu kredileri kullanabilmeniz için SGK kaydınızın 5 aydır aynı iş yerinde olması yeterlidir. Kredi kullanacak olan kişiler eğer emekliyse, kredilerini bankadan emekli maaşlarını taşımaları durumunda alacaklardır. Şekerbank 25.000 TL anında kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, kredi notu yüksek olması gerekiyor.