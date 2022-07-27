5 Banka Birleşti ve Açıklama Yayınladı, Bankamatiklerinden Hemen 25000 TL Ödeme Alabileceksiniz, Son Gün 4 Ağustos 2022

25000 TL kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlara düşük faizli, gelir belgesiz ve masrafsız kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. 25 BİN TL kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız sizlerde 36 ay vadeli kredi kampanyasını aşağıdaki 5, Banka üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel müşteri olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan tutar kadar kredinize hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kendi hesaplarınıza yatırabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu nakit kampanyasına katılmak için öncelikli olarak daha önce bankalardan kredi kullanmış olmanız ve kredi puanınızın yüksek olması istenmektedir.

QNB FİNANSBANK:

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni bir kredi kampanyasına, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tc Kimlik Numarası: 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda, istediğiniz zaman bulunabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesajı ile birlikte banka, sizleri hızlı bir şekilde kredi sonucu verir ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırmanıza olanak sağlamaktadır. QNB Mobil uygulama üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere internet bankacılığı uygulaması ile birlikte kredi imkanları sunulmaktadır. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan güncel faiz oranlarını öğrenerek, kredi başvurusu hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

DENİZBANK

25000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, cebimde kredi kampanyasına katılabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsanız, Denizbank, sizlere destek olacak ve düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlayacak. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajları 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank üzerinden başlatılacak olan kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, mobil uygulama kullanması durumunda da krediyi hemen kendi hesabına yatırabilir ve bu krediye en yakın bankamatik üzerinden kullanabilir.

AKBANK

Akbank, masrafsız ve gelir belgesiz vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle banka müşterisi olan kişilere, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi onayı vereceğini açıkladı. Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız durumunda banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan krediyi Akbank, hesabınızı hemen yatırabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, ayrıca banka sizlere, SMS ile de kredi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

İŞ BANKASI

Kamu destekli, bankalardan olan iş bankası üzerinden de kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacaklarını iş bankası iş cep uygulaması üzerinden gösterilmektedir. Banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek de buradan kredi başvurusunda bulunabilir başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra gelir belgesiz 25000 TL kredi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, özellikle emekli olan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyayı şimdilerdeyse bireysel müşterileri için hazırlamaktadır. Bireysel müşteri olan ve 25000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde kendi hesabına yatırabilir. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak istiyorsanız, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da gelir belgesiz olarak verilen bu kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabiliyorlar...