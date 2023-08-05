Altın yatırımcıları iç piyasadaki bu fiyat değişimlerini dikkatle takip ediyor. Bugün, çeyrek altının güncel değerini ve gram altın başına Türk Lirası'nı (TL) inceliyoruz. Gelin, 5 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları, yarım altın, cumhuriyet altını ve ata altın dahil olmak üzere çeşitli altın türlerindeki son güncellemeleri inceleyelim...

PİYASADA OYNALIK DEVAM EDİYOR

Son günlerde dolar endeksindeki güçlenme ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki artış altının ons fiyatı üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu yüzden fiyat hafta sonunda 1970 dolar seviyesine ulaştı. Benzer şekilde, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle daha önce 1750 seviyelerine ulaşan gram altın fiyatı şu anda 1687 TL seviyesinde bulunuyor. Ağustos ayında altının ons fiyatında beklenen düşüşün gerçekten de gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. Uzmanlar, altının ons fiyatının önümüzdeki haftalarda tepki yükselişleri nedeniyle 2000 dolara kadar yükselme potansiyeli taşıdığı için takip edilmesinin önemini vurguluyor.

Ayrıca, uzmanlar bu yıl için 2150 ila 2300 dolar arasında değişen bir fiyat tahmini yaparak yatırımcıların ons tarafına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca gram altın fiyatında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak 1680-1730 TL seviyelerine dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, yatırımcıların 1700 TL'nin altındaki rakamları kısa vadede alım fırsatı olarak değerlendirmelerini öneriyor.

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları bugün de önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, son dönemde küresel gelişmelerden etkilenen altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. işte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.680,88

Gram altın satış: 1.681,49

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.747,00

Çeyrek altın satış: 2.783,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.495,00

Yarım altın satış: 5.566,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 10.981,00

Tam altın satış: 11.081,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.409,00

Cumhuriyet altını satış: 11.419,00