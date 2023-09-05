SSk, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu vatandaşları ilgilendiren o gelişme TÜİK enflasyon verisi sonrası netleşmeye başladı. Aylık 7.500 TL, 8.000 TL ve 9.000 TL maaş alan emekli Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon oranları üzerinden 2024 yılında ne kadar zam alabileceğini öğrenebiliyor. “Taban maaş üzerinden iyileştirme yapılarak yeni dönemde emekliliği memnun edecek bir artış yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıla işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarında ara zamma yönelik sinyaller ile Ekim ayında ek zam gelebilir mi? sorusu da gündemde sıcaklığını koruyor.

TÜİK İKİ AYLIK ENFLASYON VERİSİ EMEKLİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

2024 yılı emekli maaş zammı 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek TÜFE verisi üzerinden hesaplanacak. Emekli maaşını net olarak açığa çıkaracak bu veri için Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Temmuz ayı enflasyonu için %9.49, Ağustos ayı enflasyonu için %9.09 oranında açıklama yaptı. TÜİK'in 2 aylık enflasyon verisi toplamda yüzde 19.44'lük artışı netleştirmiş oldu. Geriye 4 aylık enflasyon verisi kalıyor. Burada da tahminler konuşuyor.

Emekli maaşının net olarak 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar yeni emekli maaşına dair zamlı emekli maaşına dair ipuçları veriyor. Merkez Bankası 2023 yılı yıl sonu enflasyonunu %58 olarak tahmin ediyor. Bu veri üzerinden yapılan hesaplama ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı oranı da ortaya çıkıyor.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI MENSUBU İÇİN 2024 ZAMLI MAAŞLARI

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklisinin 2 aylık enflasyon artışı ve Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini göre alabileceği en düşük ve en yüksek rakamlar belli oldu:

-7.500 TL emekli aylığı alan bir vatandaş yeni yılda en az 8 bin 958 TL. En fazla 10 bin 143,75 TL ödeme alacak.

-8.000 TL emekli maaşı alan bir vatandaş yeni yılda en az 9 bin 55,20 TL. En fazla 10 bin 820 TL ödeme alacak.

-9.000 TL emekli maaşı alan bir vatandaş yeni yılda en az 10 bin 749,60 TL. En fazla 12 bin 172,50 TL ödeme alacak.