Ay sonunu zor getiren dar gelirli emeklinin imdadına İş Bankası yetişti. Promosyon yarışının kızıştığı Eylül ayında İş Bankası yeni promosyon teklifini paylaştı. Emekliye geri ödemesiz nakit fırsatı sunan İş Bankası tek bir şartı karşılayan emekliye 9.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu.

İş Bankası'nın 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyası devam ediyor. Bankada emekli hesabı bulunanlar promosyon ödemesinin yanı sıra emekliye özel sunulan fırsatları da değerlendirebilecek. Ek kampanyalar kapsamında ücret ödemeden kredi kartı başvurusu yapılabilir. Maksimum kart sahipleri her harcamasına parapuan kazanarak bütçesini destekleyebilir.

İŞ BANKASI 9 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİNE NASIL BAŞVURULUR?

İş Bankası internet şubesi veya İşCep üzerinden emekli maaş hesabını taşıyanlar 9000 TL'ye kadar kampanyalı promosyon teklifinden yararlanabilecek. Bankanın talep ettiği tek şart emekli maaş hesabını bankaya taşıyan müşterinin 3 yıl boyunca bankada kalma sözü vermesi.

İş Bankası'nın 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişebiliyor. 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen promosyon bedeli Eylül ayı kampanya dönemi boyunca 9.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

2023 EYLÜL AYI YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR!

İş Bankası dışında yüksek promosyon teklifi veren diğer bankalar arasında şunlar yer alıyor:

-QNB Finansbank emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan her emekli için 4.800 TL ile 8.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. Üstelik kredi kartı ile harcama yapan her emekli ilk yıla özel 1.200 TL'ye kadar indirim kazanıyor.

-Ayrıcalıklı banka teklifi ile otomatik fatura ödeme talimatına ek nakit kazanma fırsatı sunan ING Bank Eylül ayına özel emekli promosyon ödemesini 8.500 TL'ye kadar çıkardı. 5.100 TL ile 8.500 TL arasında değişen maaş promosyonu 1 adet fatura talimatı veren banka müşterisine özel 1.500 TL'ye kadar ek promosyon kazanma fırsatı tanıyor.