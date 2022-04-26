49 yaşında erken emeklilik bekleyenlere müjde! Cumhurbaşkanı bu konu hakkında konuştu!

SGK'dan 49 Yaşında Emeklilik Açıklaması Geldi! Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların 49 yaşında emekli olabilmelerinin önünü açacak uygulamaların neler olduğu açıklandı. Detaylar haberimizde...

SGK: 49 yaş ve altında emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Önceki dönemlerde emekli olmak isteyen vatandaşlara eski uygulamanın yüklemiş olduğu kanunlara göre ödemiş primi ile çalışma gün sayısı esas alınarak, bu koşulların yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkı elde ediliyordu. Söz konusu yeni çalışma ile beraber vatandaşlar, emekli olabilmek amacıyla nasıl koşullarını gerektiği ve hesaplama işlemleri yapmaya başladı.

1999 ve öncesi dikkat edilmesi gerekiyor

9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir işyerinde çalışmış olan vatandaşların emekli olabilmeleri açısından üç aşamalı bir süreç ile karşılaşılıyor. Bu tarihten önce sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar açısından emeklilik koşulları değişiklik gösteriyor. Bir örnek üzerinde konunun açıklanmasında fayda olacaktır ki en az 25 yıl boyunca sigortalı bir şekilde faaliyet göstermiş ve bunun yanı sıra aynı zamanda 5225 gün sayısını yerine getirmiş bir vatandaşın emekli olması mümkün hale gelebiliyor. Böylece 48 yaşında bir vatandaşın emekli olması açısından şartlar meydana gelmiş demektir. Dolayısı ile gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve SGK'nın özellikle de resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden 49 ve 50 yaşında emeklilik açısından yerine getirilmesi gereken kriterlere dikkat edilmesinde fayda olacaktır.