49 Yaş Ve Altı Vatandaşlar İçin Emeklilik Şartları Açıklandı… Önceki zamanlarda yapılan çalışmalara göre erken emekli olmak isteyen vatandaşların prim gün sayıları ve çalışma günleri baz alınarak koşullar yerine getirilmiş sayılıyordu. Söz konusu şartları sağlayan vatandaşlara emekli olma imkânı sunuluyordu. Yeni getirilen düzenlemelerde ise bu imkânlar ortadan kalkmış bulunuyor.

49 Yaş Ve Altında Olan Vatandaşlar Emekli Olabilmek İçin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Önceki zamanlarda emekli olmak isteyenlere eski uygulamanın getirmiş olduğu kanunlara göre ödenmiş primler ile çalışma gün sayısı baz alınarak, bu şartlar yerine getirildiğinde emekli olma şansı tanınıyordu. Söz konusu yeni çalışma ile vatandaşlar, emekli olabilmek için ne tür şartların gerektiğini ve hesaplama işleme yapmaya başladı. Bu açıklama emekli olmak isteyenlerde sevinç yarattı. En büyük sevinç kaynağı olan bu açıklamada 50 yaşını doldurmamış olan vatandaşlar açısından ödenmiş olan gün sayıları ile çalışma saatleri toplamı 50 yaş açısından geçerli olabilecek şartları yerine getirmektir.

Önceki yıllarda yapılan uygulama ile belirlenmiş kanunlara göre erken emekli olabilmek için avantajlı durumlar söz konusu idi. Yapılan yeni çalışmalar ile söz konusu olan durumların geçerli olabilmesi için gerekli koşulların karşılanması gerekiyor. Yapılan açıklamalardan sonra emekli olmayı düşünen vatandaşlar hesaplama yapmaya başladı. 50 yaşını doldurmamış olan vatandaşlar için emekli olma şartları nelerdir? Kanunun öngördüğü koşullar nasıl karşılanır? İşte bu soruların cevaplarını bulmak için gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

1999 ve Öncesine Dikkat Edilmesi Gerekir.

9 Eylül 1999 tarihinden önce her hangi bir işyerinde çalışan vatandaşların emekli olabilmesi için üç aşamalı bir süreç ile karşı karşıya kalıyor. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için emeklilik şartları değişiklik gösteriyor. Bunu şöyle bir örnek ile açıklarsak daha net anlaşılır. En az 25 yıl sigortalı olarak çalışılmış ise bunun yanı sıra 5225 gün sayısı tamamlanmış ise şart yerine getirilmiş oluyor. Böylece 48 yaşında bir vatandaşın emekli olması için şartlar olgunlaşmış oluyor. Dolayısı ile gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.