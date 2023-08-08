Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son güncellemelerle birlikte özel durumu olan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatı sunma kararı aldı. Bu karar, belirli şartları taşıyan bireylerin emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı ve daha iyi şartlarda emekli olabilmelerini amaçlamaktadır. İşte, bu özel durumlar ve detayları:

Erken Yaşlanma Problemi ve Erken Emeklilik: Erken yaşlanma rahatsızlığı teşhisi konulan ve bu konuda doktor raporuna sahip olan vatandaşlar, SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Bu avantajdan 4/A'lı çalışanlar (işçi statüsünde çalışanlar) ve BAĞKUR'lu vatandaşlar faydalanabilecektir. Erken emeklilik, bu bireylerin yaşlılık dönemlerinde daha fazla maddi güvenceye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çalışamaz Kararı İle Erken Emeklilik: Nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları gibi sağlık branşlarında düzenlenen sağlık raporlarıyla çalışma hayatını sürdüremeyeceğine dair karar alınan kişiler de erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Bu durumda, SGK tarafından belirlenen hastanelerden sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan bireyler, emekliliklerini daha erken bir tarihte başlatarak sağlık ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecekler.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Anneler ve Erken Emeklilik: Engelli çocuğu olan çalışan anneler de erken emeklilik imkânından faydalanacaklar. Bu durumda, bir kadının prim ödeme gün sayıları dörtte bir oranında azaltılacak ve böylece daha erken bir emeklilik imkânı sunulacak. Bu uygulama, annelerin engelli çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini amaçlamaktadır. Engelli çocuğu olan çalışan anneler, çocuklarının engelli sağlık raporunu SGK'ya ileterek erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

Çalışma Gücü Kaybında Erken Emeklilik: İşe başlamadan önce maluliyet durumu olan bireyler, %60 çalışma gücü kaybı raporuyla SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkını kullanabilecekler. 2008 yılı ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve işe başlamadan önce çalışma gücünün en az üçte ikisini iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kaybedenler bu haktan faydalanabilirler. Ayrıca, çalışma gücünün %60'ını kaybedenler ve en az 15 yıldır sigortalı olanlar, 3600 gün prim ödemesini tamamlamışlarsa emeklilik maaşı ile birlikte ek yaşlılık aylığı alabilecekler.

Bu yeni düzenlemelerle SGK, özel durumu olan vatandaşların emeklilik süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen bireylerin belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. SGK'nın sunduğu bu erken emeklilik fırsatları, vatandaşların yaşamlarını daha iyi bir şekilde planlamalarına ve finansal güvence altında emekli olmalarına yardımcı olacaktır.