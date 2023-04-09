49-52-62-68 metrekare Prefabrik Bungalov ev fiyatları tam kıvamında! 171 bin TL'ye düştü

171 bin TL'ye düştü! 49-52-62-68 metrekare Prefabrik Bungalov ev fiyatları tam kıvamında! Doğayla iç içe yaşamayı sevenlerin son zamanlarda tercih ettiği en popüler yöntem prefabrik bungalov evleri olmuştur. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar güvenli bir yaşam alanı arayışına girmiş ve bungalov evleri tercih etmiştir. Bu yazıda, bungalov evleri hakkında merak edilen her şeyi bulabileceksiniz.

Bungalov Evleri Neden Popüler?

Bungalov evleri, doğa ile iç içe yaşamanın en rahat ve estetik yöntemlerinden biridir. Büyük şehirlerde yaşayan insanların stres atmak ve doğayla buluşmak için tercih ettiği tatil köyleri de bu sektörün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanların, güvenli bir yaşam alanına sahip olmak için prefabrik bungalov evleri tercih ettiği de gözlenmektedir.

Güncel Bungalov Fiyatları

Bungalov evlerinin fiyatları, metrekaresine göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle, istediğiniz büyüklükte bir bungalov evi tercih edebilirsiniz. Fiyatlar, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre değişmektedir. Şu anki güncel bungalov fiyatları ise şöyledir:

49 metrekare için 171 bin TL

52 metrekare için 191 bin TL

62 metrekare için 203 bin TL

68 metrekare için 230 bin TL

72 metrekare için 241 bin TL

74 metrekare için 246 bin TL

80 metrekare için 253 bin TL

103 metrekare için 309 bin TL

Bungalov Evleri Nasıl Yapılır?

Prefabrik bungalov evleri, fabrikalarda önceden üretilen yapı elemanlarından oluşmaktadır. Bu yapı elemanları, daha sonra yerinde montaj edilmektedir. Bu sayede, bungalov evleri çok kısa bir sürede inşa edilebilmektedir. Ayrıca, prefabrik bungalov evlerinin çevreye olan etkisi de minimaldir.

Bungalov Evleri Nelerden Oluşur?

Bungalov evleri, genellikle yüksek kaliteli ahşap malzemelerden yapılmaktadır. İç mekanlarında doğal malzemeler kullanılarak sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratılmaktadır. Bungalov evlerinin tasarımı, doğal malzemelerin sıcaklığını ve ahşabın doğal güzelliğini öne çıkarmaktadır.

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