49-50-51 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL ödeme 26-27-28 Aralık'ta hesapta

26-27-28 Aralık'ta hesapta... 49-50-51 yaş üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL ödeme verilecek. Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine müjdeyi Cumhurbaşkanı iletti! Aralık ayının 26-27-28'ini işaret ederek ek ödemelerin olacağının sözünü verdi.

Faiz Oranları Ne Durumda?

Kredi başvurusunun iletilebilmesi için emeklilerin maaşlarını Ziraat, Vakıfbank veya Halkbank aracılığıyla alması isteniyor. Halihazırda bu bankada hesapları olmayan emekliler kredi çekebilmek için maaş taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Faiz oranları tamamen emekliyi destekleyecek nitelikte sunulmaktadır.

Faiz oranları Cumhurbaşkanının talimatlarıyla emeklilere yönelik olacak şekilde oldukça düşük tutuldu. Bankalar şartlar sağlandığı taktirde kredinin emeklinin hesabına hemen yansıyacağını söyledi. Emekliler kendilerine özel faiz oranlarını bankalarından öğrenebiliyor.

Vade Süresi Merak Ediliyor

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’ta hesabı olan emekliler Cumhurbaşkanının verdiği talimatlarla anında kredi ödemesi alabiliyor. Düşük faiz oranlarına ve devlet desteği sağlanan kredilerin geri ödemesi 36 ay vadeli oluyor.

Emekli vatandaşlar yanlarına sadece kimliklerini alarak hesaplarının bağlı olduğu şubelerden kredi başvuruları iletebilir. 15 bin TL düşük faiz oranlarına sahip kredi 36 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

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