Halkbank üzerinden gelir belgesiz 50.000 TL kredi verilmeye başlandı! Yarın sabah 09.00'da başlıyor

Yarın sabah 09.00'da başlıyor. Halkbank üzerinden gelir belgesiz 50.000 TL kredi verilmeye başlandı! İhtiyaçları gidermek için kredi kullanmak geçmişten beri en çok tercih edilen yöntemler arasındadır. Ancak uygulanan faiz oranları çoğu zaman insanların tedbirli davranmasına neden olur. Faizlerin dibi gördüğü bu ödeme tablolarına bakıldığı zaman pek çok kişinin bankalara akın etmesi beklentiler dahilinde. Mağdur vatandaşlar için bu bir çıkış kapısı olacak.

Halkbank’ın Kredi Kampanyası Detayları

Halkbank tarafından geliştirilen kredi sistemi de benzer bir seyir izlemektedir. Üst limit kredi miktarı 100 bin Türk Lirası olurken en fazla vade de 36 ay olarak belirlenmiştir.

Faizler ise ortalama olarak 1,89 oranında seyretmektedir. 50 bin TL’lik kredi için faiz %1,89, vadesi 24 ay ve ödenecek aylık tutar. 2.724,49 Türk Lirası olacaktır.

Bu kadar uygun fiyatlı kredi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler bankalara başvuruda bulunmaya başladı.

Halkbank üzerinden internet sitesi ve mobil program üzerinden kredi müracaatı yapılacak. 3 sene vadeye kadar ve 90 gün ertelemeli olarak bu kredilerde banka süratli ve anında kredi kampanyası yapacaktır. Banka ilaveten emekli olan vatandaşlara da kredi müracaatı yaptırıyor.

Emekli maaşınızı Halkbank'tan alıyorsanız, kredi müracaat sonucunuza göre anında prosedür yapabileceksiniz. Banka düşük faiz oranları ile kredi verecek.

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