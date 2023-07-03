Bayram sonrası gelen müjdeli haberle emeklilik planları yeniden şekilleniyor. Bugün itibariyle, 1800, 3600 ve 5400 prim gün sayıları ile 47-48 ve 50 yaşında emeklilik imkanı ortaya çıktı. Bu durum, özellikle 1999 yılı sonrası sigortalı olanlar için büyük bir fırsat yarattı. Daha önce 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartıyla emeklilik hakkı elde edebilen bu grup, artık belirtilen yaşlar ve prim gün sayıları ile erken emeklilik hakkı kazanmış olacak.

Emeklilik Yaşı ve Sigortalılık Süreleri: Detaylar

Bu önemli gelişme, emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınıza bağlı olarak emeklilik planlarınızı yeniden düzenlemenize olanak sağlayacak. Sigortalılık süresinin başlangıcına göre belirlenen emeklilik yaşları ve prim gün sayıları şu şekilde:

Kadınlar için emeklilik yaşları ve sigortalılık başlangıç tarihleri:

50 yaşında emekli olabilmek için, sigorta başlangıç tarihinin 23 Mayıs 1994 ile 23 Mayıs 1995 arasında olması gerekiyor.

51 yaşında emekli olmak için ise, sigorta başlangıcının 24 Mayıs 1995 ile 24 Mayıs 1996 tarihleri arasında olması gerekiyor.

53 yaşında emekli olabilmek için, sigorta başlangıcının 23 Mayıs 1996 ile 24 Mayıs 1997 tarihleri arasında olması gerekiyor.

Erkekler için emeklilik yaşları ve sigortalılık başlangıç tarihleri ise şöyle:

50 yaşında emeklilik için, sigorta başlangıç tarihinin 24 Eylül 1987 ile 20 Mayıs 1988 arasında olması gerekiyor.

51 yaşında emekli olabilmek için, sigorta başlangıç tarihinin 20 Mayıs 1988 ile 23 Ağustos 1988 arasında olması gerekiyor.

53 yaşında emekli olabilmek için ise, sigorta başlangıç tarihinin 24 Mayıs 1988 ile 24 Mayıs 1989 arasında olması gerekiyor.

Erken Emeklilik İmkanı: Yeni Bir Fırsat

Bu gelişme, emeklilik hakkını daha erken yaşlarda elde etmek isteyenler için büyük bir fırsat. Erken emeklilik hakkı, kişilerin daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmelerine, aynı zamanda belki de yeni projelere ve hedeflere yönelmelerine olanak sağlar. Bu gelişme, emeklilik planlarına yeni bir perspektif kazandırıyor ve emeklilikte yaşanan belirsizlikleri azaltıyor.