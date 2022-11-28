Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi son olarak 5.000 TL ile 10.000 TL ödeme yapıyor. Daha fazla müşteri çekmek adına kredi kartı alan ya da banka hesabı açtırıp müşteri olana yeni avantajlar sunulmaya devam ediyor. Sizlerde sıfır faizli bu krediden hemen faydalanabilirsiniz.

4.545 ATM'den hemen 10.000 TL'nizi hemen çekebilirsiniz. 3 bankadan çıldırtan açıklama! Beş kuruş faiz alınmayacak. Nakit avans son dakika fırsatlarını mercek altına alanlar için 3 bankadan müjdeli haber geldi. Ufak limitli kredilere ve nakit avanslara ihtiyacı olan vatandaşlar için kritik duyuruyu Yapı Kredi, Denizbank ve Akbank yaptı. Son dakika duyurusuna göre banka müşterisi olanlara 5.000 TL ile 10.000 TL nakit avans ödemesi yapılacak.

AKBANK

Faiz oranı: %0, Faizsiz

Taksitli Avans: 10.000

Vade Sayısı: 6 ay

DENİZBANK

Faiz oranı: %0, Faizsiz

Taksitli Avans: 5.000

Vade Sayısı: 6 ay

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %0, Faizsiz

Taksitli Avans: 10.000

Vade Sayısı: 6 ay

CEPTETEB

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

531,71 TL

Toplam Ödeme

12.811,04 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%1,74

Aylık Taksit

539,25 TL

Toplam Ödeme

12.992,00 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

563,00 TL

Toplam Ödeme

13.562,00 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı

%2,53

Aylık Taksit

600,86 TL

Toplam Ödeme

14.470,64 TL

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