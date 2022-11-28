4.545 ATM'den hemen 10.000 TL'nizi hemen çekebilirsiniz! 3 bankadan çıldırtan açıklama... Beş kuruş faiz alınmayacak!
Türkiye'nin en önemli bankaları nakit ihtiyaçlar doğrultusunda 6 ila 12 aylık vadeli periyotlar oluşturarak nakit avans veriyor.
Akbank, Denizbank ve Yapı Kredi son olarak 5.000 TL ile 10.000 TL ödeme yapıyor. Daha fazla müşteri çekmek adına kredi kartı alan ya da banka hesabı açtırıp müşteri olana yeni avantajlar sunulmaya devam ediyor. Sizlerde sıfır faizli bu krediden hemen faydalanabilirsiniz.
4.545 ATM'den hemen 10.000 TL'nizi hemen çekebilirsiniz. 3 bankadan çıldırtan açıklama! Beş kuruş faiz alınmayacak. Nakit avans son dakika fırsatlarını mercek altına alanlar için 3 bankadan müjdeli haber geldi. Ufak limitli kredilere ve nakit avanslara ihtiyacı olan vatandaşlar için kritik duyuruyu Yapı Kredi, Denizbank ve Akbank yaptı. Son dakika duyurusuna göre banka müşterisi olanlara 5.000 TL ile 10.000 TL nakit avans ödemesi yapılacak.
AKBANK
Faiz oranı: %0, Faizsiz
Taksitli Avans: 10.000
Vade Sayısı: 6 ay
DENİZBANK
Faiz oranı: %0, Faizsiz
Taksitli Avans: 5.000
Vade Sayısı: 6 ay
YAPI KREDİ
Faiz oranı: %0, Faizsiz
Taksitli Avans: 10.000
Vade Sayısı: 6 ay
CEPTETEB
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
531,71 TL
Toplam Ödeme
12.811,04 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%1,74
Aylık Taksit
539,25 TL
Toplam Ödeme
12.992,00 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%2,05
Aylık Taksit
563,00 TL
Toplam Ödeme
13.562,00 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı
%2,53
Aylık Taksit
600,86 TL
Toplam Ödeme
14.470,64 TL
haber24.com özel haber