45 saniye içinde IBAN numaranıza 75.000 TL ödeme olacak! Çok beklemeden hesaba atacaksınız! Bugün başladı

Sadece 45 saniye içerisinde iban numaranızı veya hesap numaranıza 75000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, sizlere kredi ödemesini hızlı bir şekilde banka müşterisi olmanız durumunda vermektedir.

75000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, yaptığı bu kampanya hem sosyal medya hesapları üzerinden hemde kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Akbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit...

Akbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında kendi bankasında hesabı olup, kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle 75000 TL ödemek, gelir belgesiz olarak yapmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları mobil uygulama aracılığıyla birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte uygun faizlerle işlem yapacağınız ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak için hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz. Akbank, aynı zamanda sizlere cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı sunacaktır.

45 saniye içerisinde Yapı Kredi Bankası, hesabınıza ödeme yatıracak...

45 saniye içerisinde başvuru yaparak, hemen ne kadar onay aldığınızı Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz. Banka müşterisi olan vatandaşlar, daha önce bu bankadan kredi ve kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda 75000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi alabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden veya indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden başvuru gerçekleştirerek, onay alabilir ve onaylanan tutar, haftasonu olsa bile kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.