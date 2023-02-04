45 bin TL ödeme olacak! QNB Finansbank gelir belgesiz ödeme haberini açıkladı!

QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni kampanyada 45000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi paketi hazırlandı.

36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere ay sonuna kadar verilecek olan 45000 TL kredi ödemelerinde düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapılacaktır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda bu bankadan ödeme alabilmektedir.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu için TC kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi başvurunuzun hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilere belirli şartlar uygun olarak hemen ödeme verilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, özelliklede banka müşterisi olup, internet bankacılığı uygulaması kullanarak kredi kullanabilmeleri içinde banka, yeni bir kredi paketi hazırladı ve internet kredisine 45000 TL gelir belgesiz olarak vereceğini duyurdu. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.