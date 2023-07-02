EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emekliliğe hak kazandı. Ancak primlerinde eksiklik bulunanlar için de umut var. Eksik primle emekli olma avantajından yararlanmak isteyenler için bazı kolay yollar bulunuyor. Peki, eksik primle nasıl emekli olabilirsiniz? Staj sigortası kimler için başlangıç kabul ediliyor? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları…

EYT’liler emeklilik hakkı elde ederken, primlerinde eksiklik bulunanlar ise borçlanma ve ihya planlarıyla emekli olabiliyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte net asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi ve bu ödemeler eksik primi olanları da olumlu etkileyecek. Peki, primi eksik olanlar nasıl emekli olacak? İşte detaylar…

Asgari ücrete yapılacak ara zam, sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar hâlâ %5 indirimden yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. İsteğe bağlı sigortada da bir artış söz konusu olacak ve ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler…

İsteğe bağlı sigorta, çalışmayanlar ve eksik primi olanlar için emeklilik yolunu açıyor. Her ay brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında prim ödemesi yapılıyor. Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar, bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler, Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor.

Eksik primle emekli olma fırsatı sunan isteğe bağlı sigorta, staj sigortası başlangıcını da geriye çekiyor. 52 hafta boyunca staj yapanlar, bu süreyi emeklilik hesaplamalarında değerlendirebiliyor. Ayrıca, 45-47-49-50-56 yaşları arasında olanlara da EPT (Emekli ve Prim Tamamlama) seçeneği sunuluyor. Bu sayede, eksik primlerini tamamlayarak emeklilik hakkını elde edebiliyorlar.

Genel Sağlık Sigortası primleri de artış gösterecek, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. İsteğe bağlı sigorta kapsamında ev kadınları için de devlet desteği sağlanacak. Yapılan düzenlemelerle birlikte eksik primi olanlar için emeklilik şansı artıyor. Primlerini tamamlayarak emeklilik hakkını kazanmak isteyenler için bu seçenekler önemli bir fırsat sunuyor.