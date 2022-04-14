TC kimlik numarasına göre 13250 TL ödeme hesaplara yattı! TC kimlik numaralarına göre hesaplara 13250 TL ödeme yapıldı. TC kimlik numarasının ilk 3 rakamına göre ödemeler hesaplara yatırılıyor. Son dakika haberi ile ödemeler yapılacak. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Vatandaşlara TC kimlik numaralarının ilk üç rakamına göre ödemeler hesaplara yattı. Kimlik numarasına göre 13250 TL tutarında ödemeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, özel bankalara başvuru yapabilir. Özel bankalar tarafından sunulan kampanyaya katılım sağlayarak hızlı bir şekilde sonuç alabilirisiniz. Nakit ihtiyacı hissettiğinizde 13250 TL tutarında ödeme alacak olan vatandaşlar, geri ödemeyi 36 ay içerisinde gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar gün içerisinde sonuç alabilecek. Şayet nakit ihtiyacı hissediyorsanız başvurunuzu yapabilir ve 5 dakika gibi kısa sürede sonuç alınarak kendi hesabınıza aktarabilirsiniz.

13250 TL tutarlı ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşların banka kredi puanın en az 1200 olması gerekiyor. Kredi puanı uygun olan nakit kredi kullanabilecek. 14 200 TL tutarında ödeme alacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda ve düzenli geliri de bulunması durumunda kredi onayı gerçekleşecek. Bankalar üzerinden başvuru yapıldığında onay hemen alınabilir.

Akbank Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından sağlanan ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını SMS üzerinden yapabilir. Bunun yanı sıra internet bankacılığı kullanılarak da başvuru yapmak mümkün. Nakit ihtiyacı hissedildiğinde Akbank tarafından 13250 TL tutarında ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için cep telefonundan mesaj kısmını girilerek gerekli işlemleri yaptığınızda hemen sonuç alabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 nolu numaraya mesaj atılabilir. Atılan mesaj sonucunda kısa bir sürede vatandaşlara geri dönülerek kredi hakkında bilgi veriliyor. Akbank üzerinde hesabı bulunan vatandaşlar mobil uygulama kullanılarak başvurularını yapabilir. Şubelere gitmeden uygulama üzerinden başvuru yapıldığında kendi hesabına hemen ödeme alabilecek. Başvuru yaparak onay alan vatandaşlar, onaylanan kredi tutarını görebilir ve hesabına aktarabilir.