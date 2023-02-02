44.000 TL ödeme olacak: ATM (Bankamatik) Kartı Olanlar, Hesaplarına Hemen Ödeme Alacak!

44000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştireceği açıklandı. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden hemen işlemlerinizi yapabileceğiniz, Akbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına, sizlerde katılabilir, gelir belgesiz, masrafsız ve kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Acil kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve onaylanan tutar, hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirecekler ve hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 5 dakikada sonuç alabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS ile de işlem yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılır ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri görürsünüz. Acil kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilerinden uygun olmaları ile birlikte kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde hesaplarına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yatırır.