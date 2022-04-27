43,44, 45, 46 Yaşında Emekli Olmak İsteyenler İçin Duyuru Yapıldı! Kimler Emekli Oluyor?

43,44, 45, 46 Yaşında Emekli Olmak İsteyenler Burada Mı? Son Dakika Açıklaması Geldi. Erkenden emeklilik açısından emeklilikte yaşa takılanlar durumunda son dakika sıcak gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Peki EYT bekleyen vatandaşlar; 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olacak mı? Merak edilenlerin tamamı ve çok daha fazlası haberimizde...

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Buna göre 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olmak isteyen vatandaşlar, EYT’de son dakika sıcak gelişmelerini merak ediyor.

EYT bekleyen vatandaşlar açısından özellikle de son dönemlerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emekli olabilmek amacıyla yaş sınırında bulunan ve bu yaş probleminden dolayı da emekli olmayan vatandaşlar özellikle de EYT haberlerini dikkatle bekliyor.

EYT bekleyen vatandaşlar, mesleki yapılanma nedeni ile erkenden emekli olabileceklerini bilmiyorlar. Emekli olmak isteyen vatandaşlar, mesleki yapılanma ile çalışma süresi gibi kriterler yerine getirildikten sonra erken emekli olabilecekler. Bazı işlerin yıpranma payı da vardır. Özellikle de bu işlerde faaliyet gösteren vatandaşlar, zam ya da yıpranma ödemesi gibi çeşitli ödenekler de alabiliyor. Fakat bu vatandaşların en büyük beklediği şey ise EYT yasasının bir an önce çıkıp Türkiye Büyük Millet meclisinden geçmesi.

Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre EYT kapsamına giren vatandaşlar, erken emekli olabilmek amacıyla projeler ile görüşmelere devam etmekte. Bu görüşmelerin kapsamında ise 18 ayrı meslek grubunda 45 iş kolu faydalanabilecek. Yeni yasanın ortaya çıkmasının sonrasında 45 meslek grubunda bulunan kişiler, erkenden emekli olabilecek.